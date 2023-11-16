https://ria.ru/20231116/sud-1909964842.html

Интервьюеру Путина грозит суд в ФРГ

Интервьюеру Путина грозит суд в ФРГ - РИА Новости, 16.11.2023

Интервьюеру Путина грозит суд в ФРГ

Немецкому журналисту Хуберту Зайпелю, который брал интервью у президента Владимира Путина, грозит судебное разбирательство в Германии после сообщений о... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T22:02

2023-11-16T22:02

2023-11-16T23:19

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БЕРЛИН, 16 ноя — РИА Новости. Немецкому журналисту Хуберту Зайпелю, который брал интервью у президента Владимира Путина, грозит судебное разбирательство в Германии после сообщений о "получении гонорара из России".В ответе на запрос РИА Новости бывший работодатель — телерадиокомпания NDR — объяснила проведение досудебной проверки в отношении документалиста конфликтом интересов."NDR тщательно рассмотрит положение дел и все процессы, связанные с заказом и реализацией фильмов, снятых Хубертом Зайпелем для NDR. Проверку на себя возьмет бывший главный редактор Der Spiegel Штеффен Клусманн. NDR также уже начала изучать возможность правовых шагов", — сообщили в пресс-службе компании.Там также пояснили, что, хотя Зайпель и является свободным журналистом, во всех производственных контрактах есть положения о выполнении услуг без стороннего влияния, взносов или денежных выгод от третьих лиц."Господин Зайпель должен был сообщить продюсерской компании и NDR, что он получил деньги от Алексея Мордашова в рамках спонсорских договоров. Он этого не сделал. NDR рассматривает это как серьезный конфликт интересов, который ставит под сомнение журналистскую независимость Зайпеля. Есть подозрение, что NDR и, следовательно, его аудитория были намеренно введены в заблуждение", — добавили в организации.В свою очередь, представители Hoffmann und Campe не стали отвечать на вопрос РИА Новости, проверялись ли ранее книги Зайпеля на соответствие их содержания политике издательства."В связи с репортажем о Хуберте Зайпеле, опубликованным Der Spiegel и ZDF, мы решили больше не выставлять его книги в продаже. К тому же описанное (в расследовании. — Прим. ред.) положение вещей ранее нам известно не было", — сказали в компании.Сам журналист в ответе на запрос коллектива расследователей подтвердил, что "получал поддержку со стороны Мордашова". При этом он отрицает, что тот каким-либо образом влиял на содержание книг. По словам Зайпеля, в контракте указано, что автор не имеет "обязательств перед спонсором в отношении проекта (будь то в отношении содержания или состава книги либо иным образом) или его завершения".

https://ria.ru/20230925/karlson-1898400917.html

https://ria.ru/20230925/putin-1898550123.html

https://ria.ru/20231104/evropa-1907326977.html

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россия, кипр, алексей мордашов, владимир путин, европа, в мире