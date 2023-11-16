Рейтинг@Mail.ru
Интервьюеру Путина грозит суд в ФРГ - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:02 16.11.2023 (обновлено: 23:19 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/sud-1909964842.html
Интервьюеру Путина грозит суд в ФРГ
Интервьюеру Путина грозит суд в ФРГ - РИА Новости, 16.11.2023
Интервьюеру Путина грозит суд в ФРГ
Немецкому журналисту Хуберту Зайпелю, который брал интервью у президента Владимира Путина, грозит судебное разбирательство в Германии после сообщений о... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T22:02
2023-11-16T23:19
россия
кипр
алексей мордашов
владимир путин
европа
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737634009_0:270:2756:1820_1920x0_80_0_0_53410a972117c7ad9d7297c6c82fa25b.jpg
БЕРЛИН, 16 ноя — РИА Новости. Немецкому журналисту Хуберту Зайпелю, который брал интервью у президента Владимира Путина, грозит судебное разбирательство в Германии после сообщений о "получении гонорара из России".В ответе на запрос РИА Новости бывший работодатель — телерадиокомпания NDR — объяснила проведение досудебной проверки в отношении документалиста конфликтом интересов."NDR тщательно рассмотрит положение дел и все процессы, связанные с заказом и реализацией фильмов, снятых Хубертом Зайпелем для NDR. Проверку на себя возьмет бывший главный редактор Der Spiegel Штеффен Клусманн. NDR также уже начала изучать возможность правовых шагов", — сообщили в пресс-службе компании.Там также пояснили, что, хотя Зайпель и является свободным журналистом, во всех производственных контрактах есть положения о выполнении услуг без стороннего влияния, взносов или денежных выгод от третьих лиц."Господин Зайпель должен был сообщить продюсерской компании и NDR, что он получил деньги от Алексея Мордашова в рамках спонсорских договоров. Он этого не сделал. NDR рассматривает это как серьезный конфликт интересов, который ставит под сомнение журналистскую независимость Зайпеля. Есть подозрение, что NDR и, следовательно, его аудитория были намеренно введены в заблуждение", — добавили в организации.В свою очередь, представители Hoffmann und Campe не стали отвечать на вопрос РИА Новости, проверялись ли ранее книги Зайпеля на соответствие их содержания политике издательства."В связи с репортажем о Хуберте Зайпеле, опубликованным Der Spiegel и ZDF, мы решили больше не выставлять его книги в продаже. К тому же описанное (в расследовании. — Прим. ред.) положение вещей ранее нам известно не было", — сказали в компании.Сам журналист в ответе на запрос коллектива расследователей подтвердил, что "получал поддержку со стороны Мордашова". При этом он отрицает, что тот каким-либо образом влиял на содержание книг. По словам Зайпеля, в контракте указано, что автор не имеет "обязательств перед спонсором в отношении проекта (будь то в отношении содержания или состава книги либо иным образом) или его завершения".
https://ria.ru/20230925/karlson-1898400917.html
https://ria.ru/20230925/putin-1898550123.html
https://ria.ru/20231104/evropa-1907326977.html
россия
кипр
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737634009_155:0:2582:1820_1920x0_80_0_0_3037bf959b501cb8b3d1870f42be3376.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кипр, алексей мордашов, владимир путин, европа, в мире
Россия, Кипр, Алексей Мордашов, Владимир Путин, Европа, В мире
Интервьюеру Путина грозит суд в ФРГ

Немецкому журналисту Зайпелю, бравшему интервью у Путина, грозит суд в ФРГ

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЖурналист Хуберт Зайпель
Журналист Хуберт Зайпель - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Журналист Хуберт Зайпель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 16 ноя — РИА Новости. Немецкому журналисту Хуберту Зайпелю, который брал интервью у президента Владимира Путина, грозит судебное разбирательство в Германии после сообщений о "получении гонорара из России".

На днях телеканал ZDF и журнал Der Spiegel опубликовали материал в рамках международного расследования Cyprus Confidential. Из него следует, что Зайпель якобы получал спонсорские гонорары из России через офшорную фирму предпринимателя Алексея Мордашова.

В это время, как утверждают издания, он работал над книгами о российском лидере для издательства Hoffmann und Campe и в качестве свободного журналиста сотрудничал с телерадиокомпанией Norddeutscher Rundfunk (NDR), для которой в 2012 году снял документальный фильм о России, а в 2014-м взял интервью у Путина.

В ответе на запрос РИА Новости бывший работодатель — телерадиокомпания NDR — объяснила проведение досудебной проверки в отношении документалиста конфликтом интересов.
"NDR тщательно рассмотрит положение дел и все процессы, связанные с заказом и реализацией фильмов, снятых Хубертом Зайпелем для NDR. Проверку на себя возьмет бывший главный редактор Der Spiegel Штеффен Клусманн. NDR также уже начала изучать возможность правовых шагов", — сообщили в пресс-службе компании.
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным
25 сентября, 03:37
Там также пояснили, что, хотя Зайпель и является свободным журналистом, во всех производственных контрактах есть положения о выполнении услуг без стороннего влияния, взносов или денежных выгод от третьих лиц.
"Господин Зайпель должен был сообщить продюсерской компании и NDR, что он получил деньги от Алексея Мордашова в рамках спонсорских договоров. Он этого не сделал. NDR рассматривает это как серьезный конфликт интересов, который ставит под сомнение журналистскую независимость Зайпеля. Есть подозрение, что NDR и, следовательно, его аудитория были намеренно введены в заблуждение", — добавили в организации.
В свою очередь, представители Hoffmann und Campe не стали отвечать на вопрос РИА Новости, проверялись ли ранее книги Зайпеля на соответствие их содержания политике издательства.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Российский сенатор считает, что в США боятся интервью с Путиным
25 сентября, 17:14
"В связи с репортажем о Хуберте Зайпеле, опубликованным Der Spiegel и ZDF, мы решили больше не выставлять его книги в продаже. К тому же описанное (в расследовании. — Прим. ред.) положение вещей ранее нам известно не было", — сказали в компании.

В расследовании ZDF и Der Spiegel говорится, что после заключения спонсорского контракта о написании книги о политическом ландшафте в России Зайпелю в марте 2018 года перевели 600 тысяч евро. Спонсором якобы выступила зарегистрированная на Кипре офшорная фирма Мордашова.

Спустя пару лет автор опубликовал книгу "Власть Путина. Зачем Европе Россия?" ("Putins Macht. Warum Europa Russland braucht", 2021) в издательстве Hoffmann und Campe. Утверждается, что ранее Зайпель тем же способом мог получить гонорар за книгу "Путин: логика власти" ("Putin. Innenansichten der Macht", 2015), изданную там же.

Сам журналист в ответе на запрос коллектива расследователей подтвердил, что "получал поддержку со стороны Мордашова". При этом он отрицает, что тот каким-либо образом влиял на содержание книг.
По словам Зайпеля, в контракте указано, что автор не имеет "обязательств перед спонсором в отношении проекта (будь то в отношении содержания или состава книги либо иным образом) или его завершения".
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Европа сходит с ума из-за России — в буквальном смысле
4 ноября, 08:00
 
РоссияКипрАлексей МордашовВладимир ПутинЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала