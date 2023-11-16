https://ria.ru/20231116/sud-1909879935.html
Суд отправил обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева в психбольницу
Суд отправил обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева в психбольницу - РИА Новости, 16.11.2023
Суд отправил обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева в психбольницу
Второй Западный окружной военный суд назначил принудительное лечение Василию Стрижакову, которого обвиняли в подготовке покушения на журналиста Владимира... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:54
2023-11-16T16:54
2023-11-16T18:48
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд назначил принудительное лечение Василию Стрижакову, которого обвиняли в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний. "Суд постановил <…> направить обвиняемого на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в условиях стационара с интенсивным наблюдением", — гласит решение.Как сказала РИА Новости мать Стрижакова, обжалование в этом случае вряд ли имеет смысл, но родные еще посоветуются с адвокатами.Суд рассматривал вопрос о принудительном лечении, так как, по мнению следствия, Стрижаков совершал преступления в состоянии невменяемости. В то же время его причастность следствием доказана — в телефоне нашли информацию об изготовлении взрывчатки, а в доме находилось оружие.Подсудимый себя виновным не считает. Он пояснил, что пустил других фигурантов дела к себе пожить, но преступления не совершал.Адвокат Стрижакова в прениях сторон подчеркивал, что другие обвиняемые единогласно говорят о непричастности его подзащитного как к преступной организации, так и к найденному оружию. Прокурор Милана Дигаева попросила суд освободить мужчину от наказания, так как "по своему психическому состоянию он не может понимать характер своего процессуального положения и судебного производства". На суде огласили и диагноз Стрижакова — "органическое бредовое шизофреноподобное расстройство и синдром зависимости от стимуляторов". В этой связи прокурор просила направить обвиняемого на принудительное лечение. Интенсивное наблюдение в психиатрическом стационаре специализированного типа предполагает строгий контроль за действиями больных. Условия в такой лечебнице, как заявили опрошенные РИА Новости эксперты, мало чем отличаются от тюремных. В то же время пациент имеет право раз в год пройти освидетельствование, по результатам которого наблюдение могут смягчить или отменить. Это первое итоговое решение, вынесенное судом в рамках уголовных дел о подготовке покушения на Соловьева. Стрижакова судили отдельно из-за его диагноза, а по основному делу проходят еще семь человек. До рассмотрения в суде оно еще не дошло.ФСБ в апреле прошлого года сообщила о задержании фигурантов дела о покушении на Владимира Соловьева. Их называли членами запрещенной в России неонацистской террористической организации. По мнению следствия, обвиняемые планировали убийство журналиста по заданию Службы безопасности Украины. Члены преступной группы дали признательные показания.В ходе обысков у них нашли самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов, наркотики, поддельные украинские паспорта, нацистскую литературу и атрибутику.Как следует из оперативной видеосъемки ФСБ России, неонацисты обсуждали убийство не только Соловьева, но и гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой и Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой СВО.
https://ria.ru/20231115/pokushenie-1909592060.html
https://ria.ru/20231010/sizo-1901641843.html
https://ria.ru/20230829/obvinenie-1892915612.html
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происшествия, милан, владимир соловьев (телеведущий), россия, общество
Происшествия, Милан, Владимир Соловьев (телеведущий), Россия, Общество
Суд отправил обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева в психбольницу
Суд назначил принудительное лечение фигуранту покушения на Соловьева
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд назначил принудительное лечение Василию Стрижакову, которого обвиняли в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
«
"Суд постановил <…> направить обвиняемого на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в условиях стационара с интенсивным наблюдением", — гласит решение.
Как сказала РИА Новости мать Стрижакова, обжалование в этом случае вряд ли имеет смысл, но родные еще посоветуются с адвокатами.
Суд рассматривал вопрос о принудительном лечении, так как, по мнению следствия, Стрижаков совершал преступления в состоянии невменяемости. В то же время его причастность следствием доказана — в телефоне нашли информацию об изготовлении взрывчатки, а в доме находилось оружие.
Подсудимый себя виновным не считает. Он пояснил, что пустил других фигурантов дела к себе пожить, но преступления не совершал.
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Адвокат Стрижакова в прениях сторон подчеркивал, что другие обвиняемые единогласно говорят о непричастности его подзащитного как к преступной организации, так и к найденному оружию.
Прокурор Милана Дигаева попросила суд освободить мужчину от наказания, так как "по своему психическому состоянию он не может понимать характер своего процессуального положения и судебного производства".
На суде огласили и диагноз Стрижакова — "органическое бредовое шизофреноподобное расстройство и синдром зависимости от стимуляторов". В этой связи прокурор просила направить обвиняемого на принудительное лечение.
Интенсивное наблюдение в психиатрическом стационаре специализированного типа предполагает строгий контроль за действиями больных. Условия в такой лечебнице, как заявили опрошенные РИА Новости эксперты, мало чем отличаются от тюремных. В то же время пациент имеет право раз в год пройти освидетельствование, по результатам которого наблюдение могут смягчить или отменить.
Это первое итоговое решение, вынесенное судом в рамках уголовных дел о подготовке покушения на Соловьева. Стрижакова судили отдельно из-за его диагноза, а по основному делу проходят еще семь человек. До рассмотрения в суде оно еще не дошло.
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в апреле прошлого года сообщила о задержании фигурантов дела о покушении на Владимира Соловьева. Их называли членами запрещенной в России
неонацистской террористической организации. По мнению следствия, обвиняемые планировали убийство журналиста по заданию Службы безопасности Украины
. Члены преступной группы дали признательные показания.
В ходе обысков у них нашли самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов, наркотики, поддельные украинские паспорта, нацистскую литературу и атрибутику.
Как следует из оперативной видеосъемки ФСБ России, неонацисты обсуждали убийство не только Соловьева, но и гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева
и главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян
, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой
и Евгения Попова
, режиссера Тиграна Кеосаяна
, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой СВО.
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