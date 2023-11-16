Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева в психбольницу - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 16.11.2023 (обновлено: 18:48 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/sud-1909879935.html
Суд отправил обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева в психбольницу
Суд отправил обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева в психбольницу - РИА Новости, 16.11.2023
Суд отправил обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева в психбольницу
Второй Западный окружной военный суд назначил принудительное лечение Василию Стрижакову, которого обвиняли в подготовке покушения на журналиста Владимира... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:54
2023-11-16T18:48
происшествия
милан
владимир соловьев (телеведущий)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909881903_0:0:2660:1497_1920x0_80_0_0_3b08990732af7dfe27b407da8f5caa06.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд назначил принудительное лечение Василию Стрижакову, которого обвиняли в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний. "Суд постановил &lt;…&gt; направить обвиняемого на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в условиях стационара с интенсивным наблюдением", — гласит решение.Как сказала РИА Новости мать Стрижакова, обжалование в этом случае вряд ли имеет смысл, но родные еще посоветуются с адвокатами.Суд рассматривал вопрос о принудительном лечении, так как, по мнению следствия, Стрижаков совершал преступления в состоянии невменяемости. В то же время его причастность следствием доказана — в телефоне нашли информацию об изготовлении взрывчатки, а в доме находилось оружие.Подсудимый себя виновным не считает. Он пояснил, что пустил других фигурантов дела к себе пожить, но преступления не совершал.Адвокат Стрижакова в прениях сторон подчеркивал, что другие обвиняемые единогласно говорят о непричастности его подзащитного как к преступной организации, так и к найденному оружию. Прокурор Милана Дигаева попросила суд освободить мужчину от наказания, так как "по своему психическому состоянию он не может понимать характер своего процессуального положения и судебного производства". На суде огласили и диагноз Стрижакова — "органическое бредовое шизофреноподобное расстройство и синдром зависимости от стимуляторов". В этой связи прокурор просила направить обвиняемого на принудительное лечение. Интенсивное наблюдение в психиатрическом стационаре специализированного типа предполагает строгий контроль за действиями больных. Условия в такой лечебнице, как заявили опрошенные РИА Новости эксперты, мало чем отличаются от тюремных. В то же время пациент имеет право раз в год пройти освидетельствование, по результатам которого наблюдение могут смягчить или отменить. Это первое итоговое решение, вынесенное судом в рамках уголовных дел о подготовке покушения на Соловьева. Стрижакова судили отдельно из-за его диагноза, а по основному делу проходят еще семь человек. До рассмотрения в суде оно еще не дошло.ФСБ в апреле прошлого года сообщила о задержании фигурантов дела о покушении на Владимира Соловьева. Их называли членами запрещенной в России неонацистской террористической организации. По мнению следствия, обвиняемые планировали убийство журналиста по заданию Службы безопасности Украины. Члены преступной группы дали признательные показания.В ходе обысков у них нашли самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов, наркотики, поддельные украинские паспорта, нацистскую литературу и атрибутику.Как следует из оперативной видеосъемки ФСБ России, неонацисты обсуждали убийство не только Соловьева, но и гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой и Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой СВО.
https://ria.ru/20231115/pokushenie-1909592060.html
https://ria.ru/20231010/sizo-1901641843.html
https://ria.ru/20230829/obvinenie-1892915612.html
милан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909881903_0:0:2660:1995_1920x0_80_0_0_53010d237f87048f7c17f6465e10f3bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, милан, владимир соловьев (телеведущий), россия, общество
Происшествия, Милан, Владимир Соловьев (телеведущий), Россия, Общество
Суд отправил обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева в психбольницу

Суд назначил принудительное лечение фигуранту покушения на Соловьева

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники полиции сопровождают Василия Стрижакова в зал заседаний Второго Западного окружного военного суда Москвы
Сотрудники полиции сопровождают Василия Стрижакова в зал заседаний Второго Западного окружного военного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции сопровождают Василия Стрижакова в зал заседаний Второго Западного окружного военного суда Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд назначил принудительное лечение Василию Стрижакову, которого обвиняли в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
«
"Суд постановил <…> направить обвиняемого на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в условиях стационара с интенсивным наблюдением", — гласит решение.
Как сказала РИА Новости мать Стрижакова, обжалование в этом случае вряд ли имеет смысл, но родные еще посоветуются с адвокатами.
Суд рассматривал вопрос о принудительном лечении, так как, по мнению следствия, Стрижаков совершал преступления в состоянии невменяемости. В то же время его причастность следствием доказана — в телефоне нашли информацию об изготовлении взрывчатки, а в доме находилось оружие.
Подсудимый себя виновным не считает. Он пояснил, что пустил других фигурантов дела к себе пожить, но преступления не совершал.
Задержанный координатор покушения на Олега Царева - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Суд в Крыму оставил под стражей обвиняемого в покушении на Царева
15 ноября, 14:23
Адвокат Стрижакова в прениях сторон подчеркивал, что другие обвиняемые единогласно говорят о непричастности его подзащитного как к преступной организации, так и к найденному оружию.
Прокурор Милана Дигаева попросила суд освободить мужчину от наказания, так как "по своему психическому состоянию он не может понимать характер своего процессуального положения и судебного производства".
На суде огласили и диагноз Стрижакова — "органическое бредовое шизофреноподобное расстройство и синдром зависимости от стимуляторов". В этой связи прокурор просила направить обвиняемого на принудительное лечение.
Интенсивное наблюдение в психиатрическом стационаре специализированного типа предполагает строгий контроль за действиями больных. Условия в такой лечебнице, как заявили опрошенные РИА Новости эксперты, мало чем отличаются от тюремных. В то же время пациент имеет право раз в год пройти освидетельствование, по результатам которого наблюдение могут смягчить или отменить.
Это первое итоговое решение, вынесенное судом в рамках уголовных дел о подготовке покушения на Соловьева. Стрижакова судили отдельно из-за его диагноза, а по основному делу проходят еще семь человек. До рассмотрения в суде оно еще не дошло.
Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Обвиняемый в покушении на Прилепина не против сидеть в СИЗО, сообщил суд
10 октября, 02:20
ФСБ в апреле прошлого года сообщила о задержании фигурантов дела о покушении на Владимира Соловьева. Их называли членами запрещенной в России неонацистской террористической организации. По мнению следствия, обвиняемые планировали убийство журналиста по заданию Службы безопасности Украины. Члены преступной группы дали признательные показания.
В ходе обысков у них нашли самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов, наркотики, поддельные украинские паспорта, нацистскую литературу и атрибутику.
Как следует из оперативной видеосъемки ФСБ России, неонацисты обсуждали убийство не только Соловьева, но и гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой и Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой СВО.
Памятник Герою ДНР и основателю донбасского батальона Спарта Арсену Павлову в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Фигуранта дела о покушении на Захарченко обвинили в убийстве Моторолы
29 августа, 15:08
 
ПроисшествияМиланВладимир Соловьев (телеведущий)РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала