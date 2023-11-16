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Суд арестовал врио министра строительства Самарской области - РИА Новости, 16.11.2023
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16:13 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/sud-1909868001.html
Суд арестовал врио министра строительства Самарской области
Суд арестовал врио министра строительства Самарской области - РИА Новости, 16.11.2023
Суд арестовал врио министра строительства Самарской области
Октябрьский районный суд заключил под стражу врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева по делу о превышении должностных полномочий, передает... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:13
2023-11-16T16:13
происшествия
самарская область
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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд заключил под стражу врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева по делу о превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство руководителя следственной группы удовлетворить, избрать в отношении Асеева меру пресечения в виде заключения под стражу... до 20 декабря 2023 года", - сказала судья.По версии следствия ГУ МВД по Самарской области, в июне 2023 года было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ по факту совершения неустановленными лицами из числа управления капитального строительства (УКС) Самарской области умышленных противоправных действий, явно выходящих за пределы должностных полномочий. Асеев, занимая на тот момент должность руководителя УКС, выплатил подрядчику более 190 миллионов рублей бюджетных средств за проектирование станции метро "Самарская", которое не получило положительного заключения госэкспертизы в связи с приостановкой проектирования станции. Во вторник Асеев был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.Ранее в правительстве Самарской области сообщили, что в региональном министерстве строительства прошли следственные действия, правительство области содействует правоохранительным органам и надзорным ведомствам.Источник в силовых структурах говорил РИА Новости, что обыски проводились 14 ноября в правительстве региона, у бывшего вице-губернатора - председателя правительства региона Виктора Кудряшова. Позже источник сообщал о задержании Кудряшова и Асеева.В ряде Telegram-каналов появилась информация, что обыски в офисе компании "Волгатрансстрой", региональном правительстве и у экс-председателя правительства Кудряшова проводятся по уголовному делу о превышении должностных полномочий. В правоохранительных органах официально эту информацию не комментируют.
https://ria.ru/20231115/furgal-1909612192.html
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происшествия, самарская область, россия
Происшествия, Самарская область, Россия
Суд арестовал врио министра строительства Самарской области

Суд заключил под стражу врио министра строительства Самарской области Асеева

© iStock.com / thodonalЮрист
Юрист - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© iStock.com / thodonal
Юрист. Архивное фото
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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд заключил под стражу врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева по делу о превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Ходатайство руководителя следственной группы удовлетворить, избрать в отношении Асеева меру пресечения в виде заключения под стражу... до 20 декабря 2023 года", - сказала судья.
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По версии следствия ГУ МВД по Самарской области, в июне 2023 года было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ по факту совершения неустановленными лицами из числа управления капитального строительства (УКС) Самарской области умышленных противоправных действий, явно выходящих за пределы должностных полномочий. Асеев, занимая на тот момент должность руководителя УКС, выплатил подрядчику более 190 миллионов рублей бюджетных средств за проектирование станции метро "Самарская", которое не получило положительного заключения госэкспертизы в связи с приостановкой проектирования станции. Во вторник Асеев был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.
Ранее в правительстве Самарской области сообщили, что в региональном министерстве строительства прошли следственные действия, правительство области содействует правоохранительным органам и надзорным ведомствам.
Источник в силовых структурах говорил РИА Новости, что обыски проводились 14 ноября в правительстве региона, у бывшего вице-губернатора - председателя правительства региона Виктора Кудряшова. Позже источник сообщал о задержании Кудряшова и Асеева.
В ряде Telegram-каналов появилась информация, что обыски в офисе компании "Волгатрансстрой", региональном правительстве и у экс-председателя правительства Кудряшова проводятся по уголовному делу о превышении должностных полномочий. В правоохранительных органах официально эту информацию не комментируют.
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