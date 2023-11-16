https://ria.ru/20231116/sud-1909851778.html

Мурманский суд обязал власти ухаживать за дикими лошадьми

Мурманский суд обязал власти ухаживать за дикими лошадьми - РИА Новости, 16.11.2023

Мурманский суд обязал власти ухаживать за дикими лошадьми

Октябрьский суд Мурманска обязал власти села Варзуга и комитет по ветеринарии Мурманской области обеспечить содержание и уход за лошадьми, завезенными на... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:17

2023-11-16T15:17

2023-11-16T15:30

мурманская область

терский район

мурманск

происшествия

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МУРМАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Октябрьский суд Мурманска обязал власти села Варзуга и комитет по ветеринарии Мурманской области обеспечить содержание и уход за лошадьми, завезенными на Кольский полуостров в 1989 году и одичавшими за много лет в Терском районе, сообщили в мурманской межрайонной природоохранной прокуратуре. Как рассказали в ведомстве, в 1989 году на территорию Терского района рыболовецким колхозом "Беломорский рыбак" из Республики Якутия были завезены 17 лошадей якутской породы. Сейчас одна часть лошадей содержится на территории колхоза в селах Чаваньга и Тетрино, а другая безнадзорно обитает в районе села Кузомень. "Однако ветеринарные мероприятия, направленные на предупреждение болезней животных, предусмотренные законодательством о ветеринарии, комитетом по ветеринарии Мурманской области не организованы. Владельцем лошадей и органом местного самоуправления порядок регистрации и учета животных не соблюден", - говорится в сообщении. По мнению прокуратуры, нарушение законодательства о ветеринарии влечет угрозу возникновения и распространения заболеваний, общих для животных и человека, не обеспечивает эпизоотическое благополучие района, санитарно-эпидемиологическую безопасность жителей села Кузомень. "Суд обязал колхоз и комитет по ветеринарии Мурманской области провести ветеринарные мероприятия в отношении лошадей, обитающих в селах Тетрино и Чаваньга, орган местного самоуправления сельского поселения Варзуга обеспечить содержание безнадзорных лошадей, обитающих в районе села Кузомень", - отметили в надзорном ведомстве. Густошерстные лошадки, получившие свободу больше 30 лет назад, стали привычным антуражем села Кузомень и одной из главных местных достопримечательностей. Туристы любят кормить животных, хотя, как говорят местные жители, скакуны своенравны, и не советуют угощать лошадок.

https://ria.ru/20231028/ekoturizm-1905668432.html

https://ria.ru/20230804/puteshestviya-1888041988.html

мурманская область

терский район

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мурманская область, терский район, мурманск, происшествия