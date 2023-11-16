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Мурманский суд обязал власти ухаживать за дикими лошадьми - РИА Новости, 16.11.2023
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15:17 16.11.2023 (обновлено: 15:30 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/sud-1909851778.html
Мурманский суд обязал власти ухаживать за дикими лошадьми
Мурманский суд обязал власти ухаживать за дикими лошадьми - РИА Новости, 16.11.2023
Мурманский суд обязал власти ухаживать за дикими лошадьми
Октябрьский суд Мурманска обязал власти села Варзуга и комитет по ветеринарии Мурманской области обеспечить содержание и уход за лошадьми, завезенными на... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:17
2023-11-16T15:30
мурманская область
терский район
мурманск
происшествия
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МУРМАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Октябрьский суд Мурманска обязал власти села Варзуга и комитет по ветеринарии Мурманской области обеспечить содержание и уход за лошадьми, завезенными на Кольский полуостров в 1989 году и одичавшими за много лет в Терском районе, сообщили в мурманской межрайонной природоохранной прокуратуре. Как рассказали в ведомстве, в 1989 году на территорию Терского района рыболовецким колхозом "Беломорский рыбак" из Республики Якутия были завезены 17 лошадей якутской породы. Сейчас одна часть лошадей содержится на территории колхоза в селах Чаваньга и Тетрино, а другая безнадзорно обитает в районе села Кузомень. "Однако ветеринарные мероприятия, направленные на предупреждение болезней животных, предусмотренные законодательством о ветеринарии, комитетом по ветеринарии Мурманской области не организованы. Владельцем лошадей и органом местного самоуправления порядок регистрации и учета животных не соблюден", - говорится в сообщении. По мнению прокуратуры, нарушение законодательства о ветеринарии влечет угрозу возникновения и распространения заболеваний, общих для животных и человека, не обеспечивает эпизоотическое благополучие района, санитарно-эпидемиологическую безопасность жителей села Кузомень. "Суд обязал колхоз и комитет по ветеринарии Мурманской области провести ветеринарные мероприятия в отношении лошадей, обитающих в селах Тетрино и Чаваньга, орган местного самоуправления сельского поселения Варзуга обеспечить содержание безнадзорных лошадей, обитающих в районе села Кузомень", - отметили в надзорном ведомстве. Густошерстные лошадки, получившие свободу больше 30 лет назад, стали привычным антуражем села Кузомень и одной из главных местных достопримечательностей. Туристы любят кормить животных, хотя, как говорят местные жители, скакуны своенравны, и не советуют угощать лошадок.
https://ria.ru/20231028/ekoturizm-1905668432.html
https://ria.ru/20230804/puteshestviya-1888041988.html
мурманская область
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мурманская область, терский район, мурманск, происшествия
Мурманская область, Терский район, Мурманск, Происшествия
Мурманский суд обязал власти ухаживать за дикими лошадьми

Мурманский суд обязал власти ухаживать за дикими лошадьми на юге региона

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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МУРМАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Октябрьский суд Мурманска обязал власти села Варзуга и комитет по ветеринарии Мурманской области обеспечить содержание и уход за лошадьми, завезенными на Кольский полуостров в 1989 году и одичавшими за много лет в Терском районе, сообщили в мурманской межрайонной природоохранной прокуратуре.
Как рассказали в ведомстве, в 1989 году на территорию Терского района рыболовецким колхозом "Беломорский рыбак" из Республики Якутия были завезены 17 лошадей якутской породы. Сейчас одна часть лошадей содержится на территории колхоза в селах Чаваньга и Тетрино, а другая безнадзорно обитает в районе села Кузомень.
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"Однако ветеринарные мероприятия, направленные на предупреждение болезней животных, предусмотренные законодательством о ветеринарии, комитетом по ветеринарии Мурманской области не организованы. Владельцем лошадей и органом местного самоуправления порядок регистрации и учета животных не соблюден", - говорится в сообщении.
По мнению прокуратуры, нарушение законодательства о ветеринарии влечет угрозу возникновения и распространения заболеваний, общих для животных и человека, не обеспечивает эпизоотическое благополучие района, санитарно-эпидемиологическую безопасность жителей села Кузомень.
"Суд обязал колхоз и комитет по ветеринарии Мурманской области провести ветеринарные мероприятия в отношении лошадей, обитающих в селах Тетрино и Чаваньга, орган местного самоуправления сельского поселения Варзуга обеспечить содержание безнадзорных лошадей, обитающих в районе села Кузомень", - отметили в надзорном ведомстве.
Густошерстные лошадки, получившие свободу больше 30 лет назад, стали привычным антуражем села Кузомень и одной из главных местных достопримечательностей. Туристы любят кормить животных, хотя, как говорят местные жители, скакуны своенравны, и не советуют угощать лошадок.
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