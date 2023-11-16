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"Первый канал" может снять "Семь самураев" с цифровыми копиями актеров СССР
"Первый канал" может снять "Семь самураев" с цифровыми копиями актеров СССР - РИА Новости, 16.11.2023
"Первый канал" может снять "Семь самураев" с цифровыми копиями актеров СССР
"Первый канал" рассматривает возможность использования цифровых аватаров известных советских актеров в фильме, который станет очередной версией картины "Семь... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:02
2023-11-16T16:02
2023-11-16T16:02
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константин эрнст
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. "Первый канал" рассматривает возможность использования цифровых аватаров известных советских актеров в фильме, который станет очередной версией картины "Семь самураев", сообщил продюсер, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст. "Это очередная версия "Семи самураев", действие происходит в Гражданскую войну. Из семи главных героев двое - это современные российские актеры... и пятеро - это великие советские актеры в лучшем своем возрасте... Сейчас мы работаем с актерами, которые будут в аватарах этих великих советских актеров", - рассказал он в ходе Девятого Санкт-Петербургского международного культурного форума. Эрнст назвал главной задачей в рамках этого проекта именно поиск тех артистов, которые будут играть в цифровых образах своих прославленных коллег. "Мало того, чтобы сеть сделала тебе убедительное во всех ракурсах лицо. Внутри аватара должен находиться актер, который должен быть хотя бы близок по таланту к тому, кого ты пытаешься воспроизвести... Если мы их найдем и они будут достаточно убедительны, мы тогда пустимся в это путешествие", - заключил он. Фильм "Семь самураев" режиссера Акиро Куросавы рассказывает о гражданской войне в Японии в XVI веке. Бедные крестьяне нанимают для защиты деревни семерых самураев, которым удается немного сплотить селян.
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общество, технологии, япония, константин эрнст, акира куросава, первый канал (телеканал)
Культура, Общество, Технологии, Япония, Константин Эрнст, Акира Куросава, Первый канал (телеканал)
"Первый канал" может снять "Семь самураев" с цифровыми копиями актеров СССР
"Первый канал" может снять "Семь самураев" с цифровыми аватарами актеров СССР
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. "Первый канал" рассматривает возможность использования цифровых аватаров известных советских актеров в фильме, который станет очередной версией картины "Семь самураев", сообщил продюсер, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст.
«
"Это очередная версия "Семи самураев", действие происходит в Гражданскую войну. Из семи главных героев двое - это современные российские актеры... и пятеро - это великие советские актеры в лучшем своем возрасте... Сейчас мы работаем с актерами, которые будут в аватарах этих великих советских актеров", - рассказал он в ходе Девятого Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Эрнст назвал главной задачей в рамках этого проекта именно поиск тех артистов, которые будут играть в цифровых образах своих прославленных коллег.
"Мало того, чтобы сеть сделала тебе убедительное во всех ракурсах лицо. Внутри аватара должен находиться актер, который должен быть хотя бы близок по таланту к тому, кого ты пытаешься воспроизвести... Если мы их найдем и они будут достаточно убедительны, мы тогда пустимся в это путешествие", - заключил он.
Фильм "Семь самураев" режиссера Акиро Куросавы
рассказывает о гражданской войне в Японии
в XVI веке. Бедные крестьяне нанимают для защиты деревни семерых самураев, которым удается немного сплотить селян.
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