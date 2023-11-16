https://ria.ru/20231116/sssr-1909864368.html

"Первый канал" может снять "Семь самураев" с цифровыми копиями актеров СССР

"Первый канал" может снять "Семь самураев" с цифровыми копиями актеров СССР - РИА Новости, 16.11.2023

"Первый канал" может снять "Семь самураев" с цифровыми копиями актеров СССР

"Первый канал" рассматривает возможность использования цифровых аватаров известных советских актеров в фильме, который станет очередной версией картины "Семь... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T16:02

2023-11-16T16:02

2023-11-16T16:02

культура

общество

технологии

япония

константин эрнст

акира куросава

первый канал (телеканал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155091/36/1550913650_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_36e43b7d90e9844871d9e328553b6d1e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. "Первый канал" рассматривает возможность использования цифровых аватаров известных советских актеров в фильме, который станет очередной версией картины "Семь самураев", сообщил продюсер, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст. "Это очередная версия "Семи самураев", действие происходит в Гражданскую войну. Из семи главных героев двое - это современные российские актеры... и пятеро - это великие советские актеры в лучшем своем возрасте... Сейчас мы работаем с актерами, которые будут в аватарах этих великих советских актеров", - рассказал он в ходе Девятого Санкт-Петербургского международного культурного форума. Эрнст назвал главной задачей в рамках этого проекта именно поиск тех артистов, которые будут играть в цифровых образах своих прославленных коллег. "Мало того, чтобы сеть сделала тебе убедительное во всех ракурсах лицо. Внутри аватара должен находиться актер, который должен быть хотя бы близок по таланту к тому, кого ты пытаешься воспроизвести... Если мы их найдем и они будут достаточно убедительны, мы тогда пустимся в это путешествие", - заключил он. Фильм "Семь самураев" режиссера Акиро Куросавы рассказывает о гражданской войне в Японии в XVI веке. Бедные крестьяне нанимают для защиты деревни семерых самураев, которым удается немного сплотить селян.

https://ria.ru/20231116/filmy-1909540203.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, япония, константин эрнст, акира куросава, первый канал (телеканал)