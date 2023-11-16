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"Все умрут". В США испугались смерти американских солдат из-за Украины

"Все умрут". В США испугались смерти американских солдат из-за Украины - РИА Новости, 16.11.2023

"Все умрут". В США испугались смерти американских солдат из-за Украины

После прекращения военной помощи США Украине и в случае эскалации конфликта американских солдат могут отправить на войну в Восточной Европе, заявил сенатор Джек РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T05:15

2023-11-16T05:15

2023-11-16T05:16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. После прекращения военной помощи США Украине и в случае эскалации конфликта американских солдат могут отправить на войну в Восточной Европе, заявил сенатор Джек Рид во время дебатов на тему поддержки Киева."Если мы не сможем поддержать Украину финансированием и оборудованием, то более вероятно, что молодые американские военнослужащие будут призваны воевать и, возможно, умрут и будут страдать в Восточной Европе", — заявил Рид.По его мнению, последствия конфликта при остановке помощи Киеву будут ощущаться "далеко за пределами Украины". При этом, считает политик, после поражения Украины в спецоперации Россия якобы захочет напасть на союзников США по НАТО.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231116/vsu-1909723676.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, сша