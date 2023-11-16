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"Все умрут". В США испугались смерти американских солдат из-за Украины - РИА Новости, 16.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:15 16.11.2023 (обновлено: 05:16 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/ssha-1909731767.html
"Все умрут". В США испугались смерти американских солдат из-за Украины
"Все умрут". В США испугались смерти американских солдат из-за Украины - РИА Новости, 16.11.2023
"Все умрут". В США испугались смерти американских солдат из-за Украины
После прекращения военной помощи США Украине и в случае эскалации конфликта американских солдат могут отправить на войну в Восточной Европе, заявил сенатор Джек РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T05:15
2023-11-16T05:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. После прекращения военной помощи США Украине и в случае эскалации конфликта американских солдат могут отправить на войну в Восточной Европе, заявил сенатор Джек Рид во время дебатов на тему поддержки Киева."Если мы не сможем поддержать Украину финансированием и оборудованием, то более вероятно, что молодые американские военнослужащие будут призваны воевать и, возможно, умрут и будут страдать в Восточной Европе", — заявил Рид.По его мнению, последствия конфликта при остановке помощи Киеву будут ощущаться "далеко за пределами Украины". При этом, считает политик, после поражения Украины в спецоперации Россия якобы захочет напасть на союзников США по НАТО.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231116/vsu-1909723676.html
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в мире, украина, киев, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США
"Все умрут". В США испугались смерти американских солдат из-за Украины

Сенатор Рид: армию США могут отправить в Европу после остановки поддержки Киева

© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany IIIАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany III
Американские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. После прекращения военной помощи США Украине и в случае эскалации конфликта американских солдат могут отправить на войну в Восточной Европе, заявил сенатор Джек Рид во время дебатов на тему поддержки Киева.
«
"Если мы не сможем поддержать Украину финансированием и оборудованием, то более вероятно, что молодые американские военнослужащие будут призваны воевать и, возможно, умрут и будут страдать в Восточной Европе", — заявил Рид.
По его мнению, последствия конфликта при остановке помощи Киеву будут ощущаться "далеко за пределами Украины". При этом, считает политик, после поражения Украины в спецоперации Россия якобы захочет напасть на союзников США по НАТО.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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