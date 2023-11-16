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Бойцам СВО отправили десять автомобилей из Ставрополья - РИА Новости, 16.11.2023
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Надежные люди
 
22:14 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909966480.html
Бойцам СВО отправили десять автомобилей из Ставрополья
Бойцам СВО отправили десять автомобилей из Ставрополья - РИА Новости, 16.11.2023
Бойцам СВО отправили десять автомобилей из Ставрополья
Участникам спецоперации отправили 10 автомобилей, а также необходимое техническое оснащение из Ставропольского края, заявил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T22:14
2023-11-16T22:14
надежные люди
ставропольский край
владимир владимиров
общество
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ПЯТИГОРСК, 16 ноя – РИА Новости. Участникам спецоперации отправили 10 автомобилей, а также необходимое техническое оснащение из Ставропольского края, заявил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале. "Сегодня побывал в расположении нашего десантно-штурмового полка. С его территории отправили в зону спецоперации крупный конвой для бойцов: десять автомобилей, комплекты авторезины повышенной проходимости, квадрокоптеры, коллиматоры, тепловизоры, зарядные станции, дизельные генераторы и тепловые пушки. Скоро это оснащение будет на передовой помогать воинам", – сообщил Владимиров.Как отметил глава региона, конвой сформирован в рамках акции поддержки бизнес-сообществом участников спецоперации, участие принимают более ста компаний.
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ставропольский край, владимир владимиров, общество
Надежные люди, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Общество
Бойцам СВО отправили десять автомобилей из Ставрополья

Губернатор Владимиров: бойцам СВО отправили десять автомобилей из Ставрополья

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 16 ноя – РИА Новости. Участникам спецоперации отправили 10 автомобилей, а также необходимое техническое оснащение из Ставропольского края, заявил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.
"Сегодня побывал в расположении нашего десантно-штурмового полка. С его территории отправили в зону спецоперации крупный конвой для бойцов: десять автомобилей, комплекты авторезины повышенной проходимости, квадрокоптеры, коллиматоры, тепловизоры, зарядные станции, дизельные генераторы и тепловые пушки. Скоро это оснащение будет на передовой помогать воинам", – сообщил Владимиров.
Как отметил глава региона, конвой сформирован в рамках акции поддержки бизнес-сообществом участников спецоперации, участие принимают более ста компаний.
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Надежные людиСтавропольский крайВладимир ВладимировОбщество
 
 
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