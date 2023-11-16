https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909966480.html
Бойцам СВО отправили десять автомобилей из Ставрополья
Бойцам СВО отправили десять автомобилей из Ставрополья - РИА Новости, 16.11.2023
Бойцам СВО отправили десять автомобилей из Ставрополья
Участникам спецоперации отправили 10 автомобилей, а также необходимое техническое оснащение из Ставропольского края, заявил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T22:14
2023-11-16T22:14
2023-11-16T22:14
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ПЯТИГОРСК, 16 ноя – РИА Новости. Участникам спецоперации отправили 10 автомобилей, а также необходимое техническое оснащение из Ставропольского края, заявил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале. "Сегодня побывал в расположении нашего десантно-штурмового полка. С его территории отправили в зону спецоперации крупный конвой для бойцов: десять автомобилей, комплекты авторезины повышенной проходимости, квадрокоптеры, коллиматоры, тепловизоры, зарядные станции, дизельные генераторы и тепловые пушки. Скоро это оснащение будет на передовой помогать воинам", – сообщил Владимиров.Как отметил глава региона, конвой сформирован в рамках акции поддержки бизнес-сообществом участников спецоперации, участие принимают более ста компаний.
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ставропольский край, владимир владимиров, общество
Надежные люди, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Общество
Бойцам СВО отправили десять автомобилей из Ставрополья
Губернатор Владимиров: бойцам СВО отправили десять автомобилей из Ставрополья
ПЯТИГОРСК, 16 ноя – РИА Новости.
Участникам спецоперации отправили 10 автомобилей, а также необходимое техническое оснащение из Ставропольского края, заявил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале
.
"Сегодня побывал в расположении нашего десантно-штурмового полка. С его территории отправили в зону спецоперации крупный конвой для бойцов: десять автомобилей, комплекты авторезины повышенной проходимости, квадрокоптеры, коллиматоры, тепловизоры, зарядные станции, дизельные генераторы и тепловые пушки. Скоро это оснащение будет на передовой помогать воинам", – сообщил Владимиров.
Как отметил глава региона, конвой сформирован в рамках акции поддержки бизнес-сообществом участников спецоперации, участие принимают более ста компаний.
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