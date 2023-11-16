https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909831367.html
Российская ПВО за сутки сбила 26 украинских дронов и два снаряда HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила 26 украинских дронов и два снаряда HIMARS - РИА Новости, 16.11.2023
Российская ПВО за сутки сбила 26 украинских дронов и два снаряда HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 26 украинских беспилотников, два снаряда РСЗО HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:21
2023-11-16T14:21
2023-11-16T14:21
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 26 украинских беспилотников, два снаряда РСЗО HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики, Новоандреевка, Липовое Донецкой народной республики, Мирное, Романовское и Павловка Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 536 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 8960 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13426 танков и других боевых бронированных машин, 1184 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7121 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15312 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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россия, кременная, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кременная, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила 26 украинских дронов и два снаряда HIMARS
МО РФ: ПВО за сутки сбила 26 украинских дронов, два снаряда HIMARS и бомбу JDAM