https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909831367.html

Российская ПВО за сутки сбила 26 украинских дронов и два снаряда HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила 26 украинских дронов и два снаряда HIMARS - РИА Новости, 16.11.2023

Российская ПВО за сутки сбила 26 украинских дронов и два снаряда HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 26 украинских беспилотников, два снаряда РСЗО HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T14:21

2023-11-16T14:21

2023-11-16T14:21

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 26 украинских беспилотников, два снаряда РСЗО HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики, Новоандреевка, Липовое Донецкой народной республики, Мирное, Романовское и Павловка Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 536 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 8960 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13426 танков и других боевых бронированных машин, 1184 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7121 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15312 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

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россия, кременная, безопасность