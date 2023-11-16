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Киев потерял до 70 военных на Южнодонецком направлении
Киев потерял до 70 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 16.11.2023
Киев потерял до 70 военных на Южнодонецком направлении
ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении поразили скопления живой силы и техники ВСУ у Угледара и Константиновки в ДНР, противник потерял до 70 военных и... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:14
2023-11-16T14:14
2023-11-16T14:20
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении поразили скопления живой силы и техники ВСУ у Угледара и Константиновки в ДНР, противник потерял до 70 военных и шесть единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России.По данным ведомства, на Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" совместно с армейской авиацией и артиллерией поражены скопления живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Константиновки и Угледара в ДНР."Потери противника составили до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица FH70 производства Великобритании", - сообщили в Минобороны.
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киев, россия, украина, безопасность, угледар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Безопасность, Угледар, Вооруженные силы Украины
Киев потерял до 70 военных на Южнодонецком направлении
МО: Киев потерял до 70 военных и технику на Южнодонецком направлении