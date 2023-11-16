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Киев потерял до 70 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 16.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 16.11.2023 (обновлено: 14:20 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909828493.html
Киев потерял до 70 военных на Южнодонецком направлении
Киев потерял до 70 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 16.11.2023
Киев потерял до 70 военных на Южнодонецком направлении
ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении поразили скопления живой силы и техники ВСУ у Угледара и Константиновки в ДНР, противник потерял до 70 военных и... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:14
2023-11-16T14:20
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
безопасность
угледар
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении поразили скопления живой силы и техники ВСУ у Угледара и Константиновки в ДНР, противник потерял до 70 военных и шесть единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России.По данным ведомства, на Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" совместно с армейской авиацией и артиллерией поражены скопления живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Константиновки и Угледара в ДНР."Потери противника составили до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица FH70 производства Великобритании", - сообщили в Минобороны.
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киев, россия, украина, безопасность, угледар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Безопасность, Угледар, Вооруженные силы Украины
Киев потерял до 70 военных на Южнодонецком направлении

МО: Киев потерял до 70 военных и технику на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 агитационными снарядами по позициям ВСУ в зоне СВО
Стрельба из гаубицы Д-30 агитационными снарядами по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы Д-30 агитационными снарядами по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении поразили скопления живой силы и техники ВСУ у Угледара и Константиновки в ДНР, противник потерял до 70 военных и шесть единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России.
По данным ведомства, на Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" совместно с армейской авиацией и артиллерией поражены скопления живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Константиновки и Угледара в ДНР.
"Потери противника составили до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица FH70 производства Великобритании", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 ноября, 15:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияУкраинаБезопасностьУгледарВооруженные силы Украины
 
 
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