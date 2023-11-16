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Российские спецназовцы рассказали о способе уничтожения позиций ВСУ - РИА Новости, 16.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909733451.html
Российские спецназовцы рассказали о способе уничтожения позиций ВСУ
Российские спецназовцы рассказали о способе уничтожения позиций ВСУ - РИА Новости, 16.11.2023
Российские спецназовцы рассказали о способе уничтожения позиций ВСУ
Бойцы спецназа ВС РФ при Южной группировке войск под активным артобстрелами со стороны противника точечно уничтожают его позиции, приближаясь к нему вплотную на РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T06:05
2023-11-16T06:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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АРТЕМОВСК (ДНР), 16 ноя - РИА Новости. Бойцы спецназа ВС РФ при Южной группировке войск под активным артобстрелами со стороны противника точечно уничтожают его позиции, приближаясь к нему вплотную на артемовском участке фронта. Корреспондент РИА Новости наблюдал на передовой за работой спецназа по опорным пунктам ВСУ. Бойцы скрытно передвигаются малыми группами и бьют по противнику дронами-камикадзе и из 120-миллиметрового миномета. Для максимально точной стрельбы учитывают погодные условия. Начинают бить, когда на улице еще не рассвело. В темноте они готовят к работе миномет и снаряды. "Посчитайся с учетом метео. Один кинем им – с добрым утром", – сказал российский боец по рации товарищу. "Работали, FPV-дронами поразили два блиндажа, а минометом с – условием того, что был сильный ветер и погодные условия не совсем позволяли, – ближайшее попадание было в семи метрах от блиндажа, но мы это не считаем за поражение цели", – рассказал спецназовец. По его словам, если 120-миллиметровая мина разорвется в семи метрах от противника на открытом участке, он стопроцентно потеряет боеспособность. "Если падает, грубо говоря, в поле, и стоит противник – это гарантированное поражение. Данный человек на фронт уже не вернется", – пояснил боец. Он отметил, что малые группы спецназа выбирают огневые точки на удалении от регулярных войск, чтобы не подвести их под огонь противника. "Потому что когда противник наблюдает, что ведется точечная работа, он ставит эту цель приоритетной. Соответственно, поступают ответные действия. Нам проще: мы – малая группа, мы собрались и ушли. А когда люди постоянно на этих позициях, у них возникают некоторые проблемы", – отметил боец. Спецназовцы работают под плотным огнем противника. Украинские боевики используют и кассетные снаряды. "Стараемся максимально близко подойти, чтобы минимизировать все помехи, связанные с БПЛА, минимизировать погрешности в расчетах на миномете", – рассказал российский военный.
https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909732942.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
Российские спецназовцы рассказали о способе уничтожения позиций ВСУ

Российские спецназовцы уничтожают позиции противника, приближаясь к ним вплотную

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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АРТЕМОВСК (ДНР), 16 ноя - РИА Новости. Бойцы спецназа ВС РФ при Южной группировке войск под активным артобстрелами со стороны противника точечно уничтожают его позиции, приближаясь к нему вплотную на артемовском участке фронта.
Корреспондент РИА Новости наблюдал на передовой за работой спецназа по опорным пунктам ВСУ.
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Бронегруппа десантников подавила опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Вчера, 06:03
Бойцы скрытно передвигаются малыми группами и бьют по противнику дронами-камикадзе и из 120-миллиметрового миномета. Для максимально точной стрельбы учитывают погодные условия. Начинают бить, когда на улице еще не рассвело. В темноте они готовят к работе миномет и снаряды.
"Посчитайся с учетом метео. Один кинем им – с добрым утром", – сказал российский боец по рации товарищу.
"Работали, FPV-дронами поразили два блиндажа, а минометом с – условием того, что был сильный ветер и погодные условия не совсем позволяли, – ближайшее попадание было в семи метрах от блиндажа, но мы это не считаем за поражение цели", – рассказал спецназовец.
По его словам, если 120-миллиметровая мина разорвется в семи метрах от противника на открытом участке, он стопроцентно потеряет боеспособность.
«
"Если падает, грубо говоря, в поле, и стоит противник – это гарантированное поражение. Данный человек на фронт уже не вернется", – пояснил боец.
Он отметил, что малые группы спецназа выбирают огневые точки на удалении от регулярных войск, чтобы не подвести их под огонь противника.
"Потому что когда противник наблюдает, что ведется точечная работа, он ставит эту цель приоритетной. Соответственно, поступают ответные действия. Нам проще: мы – малая группа, мы собрались и ушли. А когда люди постоянно на этих позициях, у них возникают некоторые проблемы", – отметил боец.
Спецназовцы работают под плотным огнем противника. Украинские боевики используют и кассетные снаряды.
"Стараемся максимально близко подойти, чтобы минимизировать все помехи, связанные с БПЛА, минимизировать погрешности в расчетах на миномете", – рассказал российский военный.
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