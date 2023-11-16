https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909733451.html

Российские спецназовцы рассказали о способе уничтожения позиций ВСУ

Российские спецназовцы рассказали о способе уничтожения позиций ВСУ - РИА Новости, 16.11.2023

Российские спецназовцы рассказали о способе уничтожения позиций ВСУ

Бойцы спецназа ВС РФ при Южной группировке войск под активным артобстрелами со стороны противника точечно уничтожают его позиции, приближаясь к нему вплотную на РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T06:05

2023-11-16T06:05

2023-11-16T06:05

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АРТЕМОВСК (ДНР), 16 ноя - РИА Новости. Бойцы спецназа ВС РФ при Южной группировке войск под активным артобстрелами со стороны противника точечно уничтожают его позиции, приближаясь к нему вплотную на артемовском участке фронта. Корреспондент РИА Новости наблюдал на передовой за работой спецназа по опорным пунктам ВСУ. Бойцы скрытно передвигаются малыми группами и бьют по противнику дронами-камикадзе и из 120-миллиметрового миномета. Для максимально точной стрельбы учитывают погодные условия. Начинают бить, когда на улице еще не рассвело. В темноте они готовят к работе миномет и снаряды. "Посчитайся с учетом метео. Один кинем им – с добрым утром", – сказал российский боец по рации товарищу. "Работали, FPV-дронами поразили два блиндажа, а минометом с – условием того, что был сильный ветер и погодные условия не совсем позволяли, – ближайшее попадание было в семи метрах от блиндажа, но мы это не считаем за поражение цели", – рассказал спецназовец. По его словам, если 120-миллиметровая мина разорвется в семи метрах от противника на открытом участке, он стопроцентно потеряет боеспособность. "Если падает, грубо говоря, в поле, и стоит противник – это гарантированное поражение. Данный человек на фронт уже не вернется", – пояснил боец. Он отметил, что малые группы спецназа выбирают огневые точки на удалении от регулярных войск, чтобы не подвести их под огонь противника. "Потому что когда противник наблюдает, что ведется точечная работа, он ставит эту цель приоритетной. Соответственно, поступают ответные действия. Нам проще: мы – малая группа, мы собрались и ушли. А когда люди постоянно на этих позициях, у них возникают некоторые проблемы", – отметил боец. Спецназовцы работают под плотным огнем противника. Украинские боевики используют и кассетные снаряды. "Стараемся максимально близко подойти, чтобы минимизировать все помехи, связанные с БПЛА, минимизировать погрешности в расчетах на миномете", – рассказал российский военный.

https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909732942.html

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия