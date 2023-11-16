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Ясненское ракетное соединение переходит на ракетный комплекс "Авангард"
Ясненское ракетное соединение переходит на ракетный комплекс "Авангард" - РИА Новости, 16.11.2023
Ясненское ракетное соединение переходит на ракетный комплекс "Авангард"
Ясненское ракетное соединение Ракетных войск стратегического назначения в Оренбургской области перевооружается на ракетный комплекс "Авангард", сообщило... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T05:04
2023-11-16T05:04
2023-11-16T05:11
безопасность
оренбургская область
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ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ясненское ракетное соединение Ракетных войск стратегического назначения в Оренбургской области перевооружается на ракетный комплекс "Авангард", сообщило Минобороны. "В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс стационарного базирования "Авангард". Межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью гидравлического механизма специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции продолжаются несколько часов", — рассказали в ведомстве.По информации министерства, для позиционного района также подготовили инфраструктуру, включающую сооружения для проведения занятий с дежурными сменами, несения боевого дежурства и отдыха личного состава.Добавляется, что выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению РВСН на ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком повысит боевые возможности стратегических ядерных сил России.
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безопасность, оренбургская область, россия, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Оренбургская область, Россия, Ракетные войска стратегического назначения
Ясненское ракетное соединение переходит на ракетный комплекс "Авангард"
МО: Ясненское ракетное соединение переходит на ракетный комплекс "Авангард"
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ясненское ракетное соединение Ракетных войск стратегического назначения в Оренбургской области перевооружается на ракетный комплекс "Авангард", сообщило Минобороны.
«
"В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс стационарного базирования "Авангард". Межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью гидравлического механизма специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции продолжаются несколько часов", — рассказали в ведомстве.
По информации министерства, для позиционного района также подготовили инфраструктуру, включающую сооружения для проведения занятий с дежурными сменами, несения боевого дежурства и отдыха личного состава.
Добавляется, что выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению РВСН на ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком повысит боевые возможности стратегических ядерных сил России.
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