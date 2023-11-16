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Минометчики ЦВО уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом - РИА Новости, 16.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 16.11.2023 (обновлено: 06:51 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909730795.html
Минометчики ЦВО уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом
Минометчики ЦВО уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом - РИА Новости, 16.11.2023
Минометчики ЦВО уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом
Минометный расчет "Василька" Центрального военного округа уничтожил украинскую пехоту в опорном пункте на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T05:02
2023-11-16T06:51
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 16 ноя — РИА Новости. Минометный расчет "Василька" Центрального военного округа уничтожил украинскую пехоту в опорном пункте на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.&quot;Военнослужащие расчета возимого 82-миллиметрового миномета 2Б9 &quot;Василек&quot; Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и личный состав вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении&quot;, — рассказали в ведомстве.Как пояснили в министерстве, получив координаты целей, "Василек" выпустил одну пристрелочную мину, после чего внес необходимые поправки и залпом осколочных мин уничтожил украинскую пехоту и опорный пункт.Расчет БПЛА, в свою очередь, произвел корректировку и объективный контроль уничтожения целей, заключили в Минобороны."Василек" — возимо-буксируемый автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 миллиметра, выпускающий снаряды на дальность до пяти километров.
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россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Минометчики ЦВО уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом

МО: минометчики ЦВО уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭкипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 "Тюльпан" ЦВО ВС РФ на Краснолиманском направлении
Экипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 Тюльпан ЦВО ВС РФ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 "Тюльпан" ЦВО ВС РФ на Краснолиманском направлении. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 ноя — РИА Новости. Минометный расчет "Василька" Центрального военного округа уничтожил украинскую пехоту в опорном пункте на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.
«

"Военнослужащие расчета возимого 82-миллиметрового миномета 2Б9 "Василек" Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и личный состав вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении", — рассказали в ведомстве.

Как пояснили в министерстве, получив координаты целей, "Василек" выпустил одну пристрелочную мину, после чего внес необходимые поправки и залпом осколочных мин уничтожил украинскую пехоту и опорный пункт.
Расчет БПЛА, в свою очередь, произвел корректировку и объективный контроль уничтожения целей, заключили в Минобороны.
"Василек" — возимо-буксируемый автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 миллиметра, выпускающий снаряды на дальность до пяти километров.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЦентральный военный округВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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