https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909730795.html
Минометчики ЦВО уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом
Минометчики ЦВО уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом - РИА Новости, 16.11.2023
Минометчики ЦВО уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом
Минометный расчет "Василька" Центрального военного округа уничтожил украинскую пехоту в опорном пункте на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T05:02
2023-11-16T05:02
2023-11-16T06:51
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892393868_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_107c192b145fffbf39715199f5a711e9.jpg
ЛУГАНСК, 16 ноя — РИА Новости. Минометный расчет "Василька" Центрального военного округа уничтожил украинскую пехоту в опорном пункте на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны."Военнослужащие расчета возимого 82-миллиметрового миномета 2Б9 "Василек" Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и личный состав вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении", — рассказали в ведомстве.Как пояснили в министерстве, получив координаты целей, "Василек" выпустил одну пристрелочную мину, после чего внес необходимые поправки и залпом осколочных мин уничтожил украинскую пехоту и опорный пункт.Расчет БПЛА, в свою очередь, произвел корректировку и объективный контроль уничтожения целей, заключили в Минобороны."Василек" — возимо-буксируемый автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 миллиметра, выпускающий снаряды на дальность до пяти километров.
https://ria.ru/20231116/bespilotniki-1909727606.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892393868_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_c8514a92cab433c4647305c53362fa94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Минометчики ЦВО уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом
МО: минометчики ЦВО уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом
ЛУГАНСК, 16 ноя — РИА Новости. Минометный расчет "Василька" Центрального военного округа уничтожил украинскую пехоту в опорном пункте на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.
«
"Военнослужащие расчета возимого 82-миллиметрового миномета 2Б9 "Василек" Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и личный состав вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении", — рассказали в ведомстве.
Как пояснили в министерстве, получив координаты целей, "Василек" выпустил одну пристрелочную мину, после чего внес необходимые поправки и залпом осколочных мин уничтожил украинскую пехоту и опорный пункт.
Расчет БПЛА, в свою очередь, произвел корректировку и объективный контроль уничтожения целей, заключили в Минобороны.
"Василек" — возимо-буксируемый автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 миллиметра, выпускающий снаряды на дальность до пяти километров.
Боец "Ахмата" сравнил работу с беспилотниками в ВСУ и ВС России