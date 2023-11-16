https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909730795.html

Минометчики ЦВО уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом

Минометчики ЦВО уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом - РИА Новости, 16.11.2023

Минометчики ЦВО уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом

Минометный расчет "Василька" Центрального военного округа уничтожил украинскую пехоту в опорном пункте на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T05:02

2023-11-16T05:02

2023-11-16T06:51

специальная военная операция на украине

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центральный военный округ

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 16 ноя — РИА Новости. Минометный расчет "Василька" Центрального военного округа уничтожил украинскую пехоту в опорном пункте на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны."Военнослужащие расчета возимого 82-миллиметрового миномета 2Б9 "Василек" Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и личный состав вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении", — рассказали в ведомстве.Как пояснили в министерстве, получив координаты целей, "Василек" выпустил одну пристрелочную мину, после чего внес необходимые поправки и залпом осколочных мин уничтожил украинскую пехоту и опорный пункт.Расчет БПЛА, в свою очередь, произвел корректировку и объективный контроль уничтожения целей, заключили в Минобороны."Василек" — возимо-буксируемый автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 миллиметра, выпускающий снаряды на дальность до пяти километров.

https://ria.ru/20231116/bespilotniki-1909727606.html

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россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф