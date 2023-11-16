https://ria.ru/20231116/spasenie-1909877554.html
В Приморье спасли трех детей из пожара в доме
В Приморье спасли трех детей из пожара в доме - РИА Новости, 16.11.2023
В Приморье спасли трех детей из пожара в доме
Трёх детей спасли при пожаре дома в приморском Артеме, пострадавших нет, сообщает в своём Telegram-канале ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:47
2023-11-16T16:47
2023-11-16T16:48
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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя - РИА Новости. Трёх детей спасли при пожаре дома в приморском Артеме, пострадавших нет, сообщает в своём Telegram-канале ГУ МЧС РФ по региону. По данным ведомства, сообщение о возгорании двухэтажного частного жилого дома на улице Серова в приморском Артеме поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 20.11 (13.11 мск). Через пять минут на месте работали пожарные, на момент их прибытия пламя охватило часть фасада дома. "Пожарные МЧС России спасли троих детей на пожаре в Артеме, (их) вывели из дома... огнеборцы 19-го пожарно-спасательного отряда. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Причины пожара устанавливаются, площадь пожара составила около двух квадратных метров. В тушении задействовали четыре единицы пожарной техники и 13 человек личного состава.
https://ria.ru/20231115/spasenie-1909702671.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хорошие новости
В Приморье спасли трех детей из пожара в доме
Сотрудники МЧС в Приморье спасли трех детей из пожара в доме
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя - РИА Новости.
Трёх детей спасли при пожаре дома в приморском Артеме, пострадавших нет, сообщает в своём Telegram-канале
ГУ МЧС РФ по региону.
По данным ведомства, сообщение о возгорании двухэтажного частного жилого дома на улице Серова в приморском Артеме поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 20.11 (13.11 мск). Через пять минут на месте работали пожарные, на момент их прибытия пламя охватило часть фасада дома.
"Пожарные МЧС России спасли троих детей на пожаре в Артеме, (их) вывели из дома... огнеборцы 19-го пожарно-спасательного отряда. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Причины пожара устанавливаются, площадь пожара составила около двух квадратных метров.
В тушении задействовали четыре единицы пожарной техники и 13 человек личного состава.
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