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В Приморье спасли трех детей из пожара в доме - РИА Новости, 16.11.2023
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Хорошие новости
 
16:47 16.11.2023 (обновлено: 16:48 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/spasenie-1909877554.html
В Приморье спасли трех детей из пожара в доме
В Приморье спасли трех детей из пожара в доме - РИА Новости, 16.11.2023
В Приморье спасли трех детей из пожара в доме
Трёх детей спасли при пожаре дома в приморском Артеме, пострадавших нет, сообщает в своём Telegram-канале ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:47
2023-11-16T16:48
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хорошие новости
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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя - РИА Новости. Трёх детей спасли при пожаре дома в приморском Артеме, пострадавших нет, сообщает в своём Telegram-канале ГУ МЧС РФ по региону. По данным ведомства, сообщение о возгорании двухэтажного частного жилого дома на улице Серова в приморском Артеме поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 20.11 (13.11 мск). Через пять минут на месте работали пожарные, на момент их прибытия пламя охватило часть фасада дома. "Пожарные МЧС России спасли троих детей на пожаре в Артеме, (их) вывели из дома... огнеборцы 19-го пожарно-спасательного отряда. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Причины пожара устанавливаются, площадь пожара составила около двух квадратных метров. В тушении задействовали четыре единицы пожарной техники и 13 человек личного состава.
https://ria.ru/20231115/spasenie-1909702671.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хорошие новости
В Приморье спасли трех детей из пожара в доме

Сотрудники МЧС в Приморье спасли трех детей из пожара в доме

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя - РИА Новости. Трёх детей спасли при пожаре дома в приморском Артеме, пострадавших нет, сообщает в своём Telegram-канале ГУ МЧС РФ по региону.
По данным ведомства, сообщение о возгорании двухэтажного частного жилого дома на улице Серова в приморском Артеме поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 20.11 (13.11 мск). Через пять минут на месте работали пожарные, на момент их прибытия пламя охватило часть фасада дома.
"Пожарные МЧС России спасли троих детей на пожаре в Артеме, (их) вывели из дома... огнеборцы 19-го пожарно-спасательного отряда. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Причины пожара устанавливаются, площадь пожара составила около двух квадратных метров.
В тушении задействовали четыре единицы пожарной техники и 13 человек личного состава.
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Хорошие новостиПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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