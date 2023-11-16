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Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 16.11.2023
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:22
2023-11-16T12:22
2023-11-16T12:22
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владимир путин
политика
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня в Ново-Огарево президент работает, и в начале второй половины дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, проинформируем вас о темах, и ряд встреч, которые будут носить непубличный характер", - сказал Песков.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Песков: Путин сегодня проведет оперативное совещание с членами Совбеза
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня в Ново-Огарево президент работает, и в начале второй половины дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, проинформируем вас о темах, и ряд встреч, которые будут носить непубличный характер", - сказал Песков.
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