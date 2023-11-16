https://ria.ru/20231116/soveschanie-1909796290.html

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 16.11.2023

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T12:22

2023-11-16T12:22

2023-11-16T12:22

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня в Ново-Огарево президент работает, и в начале второй половины дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, проинформируем вас о темах, и ряд встреч, которые будут носить непубличный характер", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231115/rezultaty-1909661649.html

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россия, владимир путин, политика