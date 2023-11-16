https://ria.ru/20231116/solomin-1909765139.html
Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина
Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости, 16.11.2023
Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина
Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин остаётся в больнице, врачи не дают прогнозов по поводу выписки, сообщила директор театра Тамара... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T10:26
2023-11-16T10:26
2023-11-16T10:26
ссср
юрий соломин
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин остаётся в больнице, врачи не дают прогнозов по поводу выписки, сообщила директор театра Тамара Михайлова. Соломин был госпитализирован с инсультом 6 ноября. В воскресенье, 12 ноября, Михайлова сообщала агентству, что состояние артиста стабильное, наметилось улучшение. "Инсульт у него. Лежит. Ему было хуже, начиналось с воспаления легких, сейчас у него затухло (воспаление - ред.)", - сказала Михайлова журналистам. По её словам, врачи не дают прогнозов относительно выписки.
https://ria.ru/20231113/mitta-1909083639.html
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ссср, юрий соломин
Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина
Директор Малого театра: Соломин остается в больнице, прогнозов по выписке нет
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин остаётся в больнице, врачи не дают прогнозов по поводу выписки, сообщила директор театра Тамара Михайлова.
Соломин был госпитализирован с инсультом 6 ноября. В воскресенье, 12 ноября, Михайлова сообщала агентству, что состояние артиста стабильное, наметилось улучшение.
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"Инсульт у него. Лежит. Ему было хуже, начиналось с воспаления легких, сейчас у него затухло (воспаление - ред.)", - сказала Михайлова журналистам.
По её словам, врачи не дают прогнозов относительно выписки.