https://ria.ru/20231116/solomin-1909765139.html

Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина

Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости, 16.11.2023

Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина

Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин остаётся в больнице, врачи не дают прогнозов по поводу выписки, сообщила директор театра Тамара... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T10:26

2023-11-16T10:26

2023-11-16T10:26

ссср

юрий соломин

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин остаётся в больнице, врачи не дают прогнозов по поводу выписки, сообщила директор театра Тамара Михайлова. Соломин был госпитализирован с инсультом 6 ноября. В воскресенье, 12 ноября, Михайлова сообщала агентству, что состояние артиста стабильное, наметилось улучшение. "Инсульт у него. Лежит. Ему было хуже, начиналось с воспаления легких, сейчас у него затухло (воспаление - ред.)", - сказала Михайлова журналистам. По её словам, врачи не дают прогнозов относительно выписки.

https://ria.ru/20231113/mitta-1909083639.html

ссср

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2023

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ссср, юрий соломин