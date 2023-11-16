https://ria.ru/20231116/sobaka-1909961539.html

Собака Санду укусила главу Австрии за руку

Собака Санду укусила главу Австрии за руку - РИА Новости, 16.11.2023

Собака Санду укусила главу Австрии за руку

Собака президента Молдавии Майи Санду укусила главу австрийского государства Александера Ван дер Беллена за руку после встречи лидеров в Кишиневе, сообщает... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T21:34

2023-11-16T21:34

2023-11-16T21:35

в мире

австрия

молдавия

майя санду

александер ван дер беллен

кишинев

игорь гросу

евросоюз

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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Собака президента Молдавии Майи Санду укусила главу австрийского государства Александера Ван дер Беллена за руку после встречи лидеров в Кишиневе, сообщает телеканал TVR Moldova. Президент Австрии находится с рабочим визитом в Кишиневе, в программе – встречи с руководителями молдавского государства, в частности с Санду. Помимо проведения переговоров, глава Молдавии и ее австрийский коллега намерены принять участие в молдавско-австрийском бизнес-форуме, организованном торгово-промышленными палатами обеих стран Он состоится 17 ноября. "Собака Кодруц была взята под опеку после того, как ее сбила машина. Когда президент Австрии попытался его погладить, он укусила его за руку", - говорится в репортаже телеканала. Инцидент произошел, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента Молдавии. Позже на встрече с председателем парламента республики Игорем Гросу президент Австрии был замечен с заклеенной пластырем рукой. Ранее ван дер Беллен написал в своем аккаунте в соцсети Х, что Австрия поддерживает Молдавию на пути ее вступления в Европейский Союз. Президент Молдавии в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.

https://ria.ru/20230927/pes-1898854038.html

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молдавия

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в мире, австрия, молдавия, майя санду, александер ван дер беллен, кишинев, игорь гросу, евросоюз, еврокомиссия