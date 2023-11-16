Собака Санду укусила главу Австрии за руку
Собака Санду Кодруц укусила главу Австрии Ван дер Беллена за руку
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Собака президента Молдавии Майи Санду укусила главу австрийского государства Александера Ван дер Беллена за руку после встречи лидеров в Кишиневе, сообщает телеканал TVR Moldova.
Президент Австрии находится с рабочим визитом в Кишиневе, в программе – встречи с руководителями молдавского государства, в частности с Санду. Помимо проведения переговоров, глава Молдавии и ее австрийский коллега намерены принять участие в молдавско-австрийском бизнес-форуме, организованном торгово-промышленными палатами обеих стран Он состоится 17 ноября.
"Собака Кодруц была взята под опеку после того, как ее сбила машина. Когда президент Австрии попытался его погладить, он укусила его за руку", - говорится в репортаже телеканала.
Инцидент произошел, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента Молдавии. Позже на встрече с председателем парламента республики Игорем Гросу президент Австрии был замечен с заклеенной пластырем рукой.
Ранее ван дер Беллен написал в своем аккаунте в соцсети Х, что Австрия поддерживает Молдавию на пути ее вступления в Европейский Союз.
Президент Молдавии в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.