https://ria.ru/20231116/sklad-1909952169.html

Третью очередь склада в формате "Подмосковье индастриал" введут в 2024 году

Третью очередь склада в формате "Подмосковье индастриал" введут в 2024 году - РИА Новости, 16.11.2023

Третью очередь склада в формате "Подмосковье индастриал" введут в 2024 году

Третью очередь производственно-складского комплекса в индустриальном парке "Есипово" в формате "Подмосковье индастриал" введут в первом квартале следующего... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T20:28

2023-11-16T20:28

2023-11-16T20:28

московская область (подмосковье)

коммерческая недвижимость

александр федоров (следственный комитет)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Третью очередь производственно-складского комплекса в индустриальном парке "Есипово" в формате "Подмосковье индастриал" введут в первом квартале следующего года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Строительство ведет холдинг "Строительный Альянс" - крупнейший подмосковный застройщик коммерческой недвижимости в формате "Подмосковье индастриал". На текущий момент в индустриальном парке "Есипово", управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области (КРМО), уже завершено строительство двух корпусов в Солнечногосрке, идет монтаж колонн и ферм третьего корпуса комплекса, а также ведется благоустройство территории. "Ввести в эксплуатацию третью очередь промышленного коворкинга в "Есипово" компания планирует уже в первом квартале 2024 года. Инвестиции в проект составят около 800 миллионов рублей. На новой производственной площадке создадут 240 рабочих мест. Всего на территории комплекса, который будет состоять из четырех очередей, создадут порядка 1,5 тысячи новых рабочих мест для жителей Подмосковья", – цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву. Она добавила, что общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 7,7 миллиарда рублей. Комплекс "Индастриал сити" реализуется в формате "Подмосковье индастриал" – это цифровой промышленный коворкинг, резиденты которого получают полностью готовое помещение для ведения производственной деятельности. "Общая площадь третьей очереди проекта составит более 33 тысяч квадратных метров, в котором будет размещено более 30 блоков, предназначенных для размещения как складских помещений, так и площадей производственных предприятий. Предприниматели смогут приобрести или взять в аренду готовые помещения от 750 квадратных метров", – сказал и. о. генерального директора Корпорации развития Московской области Александр Федоров. Он уточнил, что после того, как третья очередь будет запущена в работу, холдинг "Строительный Альянс" приступит к строительству четвертой очереди. Весь проект будет реализован до конца 2027 года.

https://radiosputnik.ru/20231116/podmoskove-1909937400.html

https://ria.ru/20231115/podmoskove-1909703810.html

https://ria.ru/20231115/ochistka-1909703653.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость, александр федоров (следственный комитет)