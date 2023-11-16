https://ria.ru/20231116/sk-1909894789.html
СК начал проверку после смерти экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО России
СК начал проверку после смерти экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО России - РИА Новости, 16.11.2023
СК начал проверку после смерти экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО России
Следователи организовали проверку по факту смерти бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО генерала-лейтенанта Владимира Свиридова, которого нашли мертвым в... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:32
2023-11-16T17:32
2023-11-16T17:34
происшествия
ставропольский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ПЯТИГОРСК, 16 ноя – РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту смерти бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО генерала-лейтенанта Владимира Свиридова, которого нашли мертвым в доме в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в СУСК России по региону. Ранее стало известно, что тело Свиридова обнаружили накануне в его доме. Возле него также лежало тело женщины, чья личность сейчас устанавливается. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено. "По данному факту следственными органами краевого управления СКР проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
https://ria.ru/20231116/sud-1909879935.html
ставропольский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК начал проверку после смерти экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО России
СК начал проверку после смерти экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО Свиридова