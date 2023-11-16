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СК начал проверку после смерти экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО России - РИА Новости, 16.11.2023
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17:32 16.11.2023 (обновлено: 17:34 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/sk-1909894789.html
СК начал проверку после смерти экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО России
СК начал проверку после смерти экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО России - РИА Новости, 16.11.2023
СК начал проверку после смерти экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО России
Следователи организовали проверку по факту смерти бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО генерала-лейтенанта Владимира Свиридова, которого нашли мертвым в... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:32
2023-11-16T17:34
происшествия
ставропольский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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ПЯТИГОРСК, 16 ноя – РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту смерти бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО генерала-лейтенанта Владимира Свиридова, которого нашли мертвым в доме в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в СУСК России по региону. Ранее стало известно, что тело Свиридова обнаружили накануне в его доме. Возле него также лежало тело женщины, чья личность сейчас устанавливается. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено. "По данному факту следственными органами краевого управления СКР проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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происшествия, ставропольский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК начал проверку после смерти экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО России

СК начал проверку после смерти экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО Свиридова

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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ПЯТИГОРСК, 16 ноя – РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту смерти бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО генерала-лейтенанта Владимира Свиридова, которого нашли мертвым в доме в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в СУСК России по региону.
Ранее стало известно, что тело Свиридова обнаружили накануне в его доме. Возле него также лежало тело женщины, чья личность сейчас устанавливается. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено.
«
"По данному факту следственными органами краевого управления СКР проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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