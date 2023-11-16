https://ria.ru/20231116/sk-1909894789.html

СК начал проверку после смерти экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО России

СК начал проверку после смерти экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО России - РИА Новости, 16.11.2023

СК начал проверку после смерти экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО России

Следователи организовали проверку по факту смерти бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО генерала-лейтенанта Владимира Свиридова, которого нашли мертвым в... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T17:32

2023-11-16T17:32

2023-11-16T17:34

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

общество

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ПЯТИГОРСК, 16 ноя – РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту смерти бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО генерала-лейтенанта Владимира Свиридова, которого нашли мертвым в доме в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в СУСК России по региону. Ранее стало известно, что тело Свиридова обнаружили накануне в его доме. Возле него также лежало тело женщины, чья личность сейчас устанавливается. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено. "По данному факту следственными органами краевого управления СКР проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили РИА Новости в ведомстве.

https://ria.ru/20231116/sud-1909879935.html

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происшествия, ставропольский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество