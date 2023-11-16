https://ria.ru/20231116/shturm-1909734922.html

Американцы не знают масштаба лжи о штурме Капитолия, считает участник

Американцы не знают масштаба лжи о штурме Капитолия, считает участник - РИА Новости, 16.11.2023

Американцы не знают масштаба лжи о штурме Капитолия, считает участник

Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана был среди штурмовавших Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, убежден, что если бы в США узнали о масштабе лжи... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T06:24

2023-11-16T06:24

2023-11-16T06:24

в мире

сша

дональд трамп

джулиан ассанж

джо байден

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана был среди штурмовавших Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, убежден, что если бы в США узнали о масштабе лжи правительства о тех событиях, доверие к власти было бы утрачено. "По той же причине (основатель Wikileaks) Джулиан Ассанж все еще в тюрьме. Он не разглашал правительственную тайну, он разоблачил преступления правительства, которые держались в секрете ради нацбезопасности. Потому что если бы люди поняли их уровень и масштаб, они больше бы не доверяли власти. То же самое с событиями 6 января", - сказал Ченсли в интервью РИА Новости. Он считает, что поэтому полная видеозапись событий того дня не увидит свет. Как убежден активист, есть федеральные агенты, информаторы и прокуроры, "которые лгали под присягой". "И обнародование этой записи открыло бы возможность разоблачить эту ложь. Ряд дел могли быть отменены, а они важны для правительства в вопросе создания нарратива", - сказал Ченсли. Ченсли в 2021 году был приговорен к 41 месяцу тюрьмы за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Он был также приговорен к штрафу в 2 тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы. В конце мая Ченсли вышел на свободу. Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Уголовное дело о штурме Капитолия рассматривают в Вашингтонском суде и против Трампа.

https://ria.ru/20231116/shaman-1909734707.html

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в мире, сша, дональд трамп, джулиан ассанж, джо байден