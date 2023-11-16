https://ria.ru/20231116/shtraf-1909865675.html
Жителя Великого Новгорода оштрафовали за оскорбление начальницы в WhatsApp
Жителя Великого Новгорода оштрафовали за оскорбление начальницы в WhatsApp - РИА Новости, 16.11.2023
Жителя Великого Новгорода оштрафовали за оскорбление начальницы в WhatsApp
Прокуратура оштрафовала новгородца на 3 тысячи рублей за оскорбление начальницы в мессенджере WhatsApp, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:05
2023-11-16T16:05
2023-11-16T16:05
великий новгород
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_0:123:3001:1811_1920x0_80_0_0_3327ed3661ab36717ac0fafa00053de8.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Прокуратура оштрафовала новгородца на 3 тысячи рублей за оскорбление начальницы в мессенджере WhatsApp, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Установлено, что в августе мужчина в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, в мессенджере WhatsApp написал оскорбительное сообщение в неприличной форме своей начальнице, чем унизил ее честь и достоинство. После этого женщина обратилась в прокуратуру с заявлением. "По данному факту прокурор в отношении мужчины возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). По материалам прокурорской проверки мужчина оштрафован на 3000 рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220606/shtraf-1793520208.html
великий новгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_b079bf5657a3b3d4c8b845822c9242cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великий новгород, происшествия, россия
Великий Новгород, Происшествия, Россия
Жителя Великого Новгорода оштрафовали за оскорбление начальницы в WhatsApp
Новгородца оштрафовали на 3 тысячи рублей за оскорбление начальницы в WhatsApp