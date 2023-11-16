https://ria.ru/20231116/shtraf-1909865675.html

Жителя Великого Новгорода оштрафовали за оскорбление начальницы в WhatsApp

Жителя Великого Новгорода оштрафовали за оскорбление начальницы в WhatsApp - РИА Новости, 16.11.2023

Жителя Великого Новгорода оштрафовали за оскорбление начальницы в WhatsApp

Прокуратура оштрафовала новгородца на 3 тысячи рублей за оскорбление начальницы в мессенджере WhatsApp, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T16:05

2023-11-16T16:05

2023-11-16T16:05

великий новгород

происшествия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Прокуратура оштрафовала новгородца на 3 тысячи рублей за оскорбление начальницы в мессенджере WhatsApp, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Установлено, что в августе мужчина в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, в мессенджере WhatsApp написал оскорбительное сообщение в неприличной форме своей начальнице, чем унизил ее честь и достоинство. После этого женщина обратилась в прокуратуру с заявлением. "По данному факту прокурор в отношении мужчины возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). По материалам прокурорской проверки мужчина оштрафован на 3000 рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220606/shtraf-1793520208.html

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великий новгород, происшествия, россия