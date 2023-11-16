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Жителя Великого Новгорода оштрафовали за оскорбление начальницы в WhatsApp - РИА Новости, 16.11.2023
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16:05 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/shtraf-1909865675.html
Жителя Великого Новгорода оштрафовали за оскорбление начальницы в WhatsApp
Жителя Великого Новгорода оштрафовали за оскорбление начальницы в WhatsApp - РИА Новости, 16.11.2023
Жителя Великого Новгорода оштрафовали за оскорбление начальницы в WhatsApp
Прокуратура оштрафовала новгородца на 3 тысячи рублей за оскорбление начальницы в мессенджере WhatsApp, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:05
2023-11-16T16:05
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россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Прокуратура оштрафовала новгородца на 3 тысячи рублей за оскорбление начальницы в мессенджере WhatsApp, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Установлено, что в августе мужчина в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, в мессенджере WhatsApp написал оскорбительное сообщение в неприличной форме своей начальнице, чем унизил ее честь и достоинство. После этого женщина обратилась в прокуратуру с заявлением. "По данному факту прокурор в отношении мужчины возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). По материалам прокурорской проверки мужчина оштрафован на 3000 рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220606/shtraf-1793520208.html
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великий новгород, происшествия, россия
Великий Новгород, Происшествия, Россия
Жителя Великого Новгорода оштрафовали за оскорбление начальницы в WhatsApp

Новгородца оштрафовали на 3 тысячи рублей за оскорбление начальницы в WhatsApp

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Прокуратура оштрафовала новгородца на 3 тысячи рублей за оскорбление начальницы в мессенджере WhatsApp, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что в августе мужчина в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, в мессенджере WhatsApp написал оскорбительное сообщение в неприличной форме своей начальнице, чем унизил ее честь и достоинство. После этого женщина обратилась в прокуратуру с заявлением.
"По данному факту прокурор в отношении мужчины возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). По материалам прокурорской проверки мужчина оштрафован на 3000 рублей", - говорится в сообщении.
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