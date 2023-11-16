https://ria.ru/20231116/shapsha-1909898307.html

Шапша посетил новое предприятие по производству пластиковых труб в Ворсино

Шапша посетил новое предприятие по производству пластиковых труб в Ворсино - РИА Новости, 16.11.2023

Шапша посетил новое предприятие по производству пластиковых труб в Ворсино

Губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил предприятие ООО "ИММИД Ворсино" по производству полиэтиленовых труб и обсудил с руководством перспективы... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T17:45

2023-11-16T17:45

2023-11-16T17:45

калужская область

калужская область

владислав шапша

россия

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КАЛУГА, 16 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил предприятие ООО "ИММИД Ворсино" по производству полиэтиленовых труб и обсудил с руководством перспективы развития предприятия, в частности, его участия в программе газификации и строительстве инженерных сетей в регионе, сообщает правительство Калужской области. Сообщается, что губернатор Владислав Шапша посетил предприятие ООО "ИММИД Ворсино" в индустриальном парке Ворсино в Боровском районе. В конце октября этого года там стартовало производство полиэтиленовых труб. Правительство региона отмечает, что компания сейчас занимает третье место в России по объему изготавливаемой продукции в своем сегменте. "Учитывая намерения компании развивать производство, с его руководством была проведена совместная работа по размещению новой площадки в Калужской области. На ПМЭФ-2023 было подписано соглашение о сотрудничестве. А 25 октября этого года производство полиэтиленовых труб было запущено", - сообщает областное правительство. Инвестиции в проект в индустриальном парке "Ворсино" составили 470 миллионов рублей, созданы новые рабочие места. Глава региона обсудил с руководством компании перспективы развития предприятия. "Продукция "Иммид" применяется при прокладке систем водо- и газоснабжения, в том числе в Калужской области. Компания планирует расширить участие в реализации важных проектов для региона: программе газификации, строительстве инженерных сетей для жилых микрорайонов и социальных объектов", - информирует правительство региона.

https://ria.ru/20231115/proizvodstvo-1909691833.html

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калужская область, владислав шапша, россия