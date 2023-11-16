https://ria.ru/20231116/shaman-1909738304.html

Участник штурма Капитолия рассказал, как их "подставили"

Участник штурма Капитолия рассказал, как их "подставили" - РИА Новости, 16.11.2023

Участник штурма Капитолия рассказал, как их "подставили"

Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана был среди штурмовавших Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, заявил, что участников тех событий "подставили и... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T07:23

2023-11-16T07:23

2023-11-16T07:23

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана был среди штурмовавших Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, заявил, что участников тех событий "подставили и спровоцировали" ради психологической операции против бывшего президента США Дональда Трампа. "Мне ясно, что это была подстава. И организована она была ради психологической операции против Трампа и его сторонников", - сказал Ченсли в интервью РИА Новости.По его словам, события 6 января 2021 года нельзя однозначно оценивать как черное или белое. "Этот вопрос – в серой зоне. Да, было насилие и хаос в тот день. Но было ли это насильственным мятежом? Нет, не было. Большинство демонстрантов внутри были мирными. И когда мы проанализируем события того дня и что привело к ним, что за ними последовало, мы получим более ясную картину о происходящем", - заявил Ченсли. Как заявил активист, руководство палат конгресса заранее просило о помощи национальной гвардии для защиты Капитолия, но им отказали, сославшись на недостаточность оснований. По его словам, ФБР имело внедренных агентов в основных движениях, собравшихся на митинг 6 января, агенты предоставляли данные о том, что что-то намечается, и даже в Пентагоне говорили о террористической угрозе, связанной с массовым мероприятием, но и эту информацию сочли недостаточной для направления нацгвардии. "То есть это не провал по линии разведки, это подавление развединформации", - сказал он. Свою роль, по словам Ченсли, сыграли активисты движений BLM и "Антифа", которые в толпе якобы выдавали себя за сторонников Трампа и "создавали иллюзию их склонности к насилию". "Кроме того, есть видеозапись и спекуляции, основанные на ней, о том, что агенты федеральных структур в толпе разжигали насилие и хаос", - утверждает он. Как заявил Ченсли, после тех событий СМИ и правительство стали называть сторонников Трампа внутренними террористами, по сути стирая их конституционные права своей пропагандистской кампанией. "И мой образ внутри здания усилил шок и трепет и нарратив о жестоком восстании. В результате они нацелились на сторонников Трампа и его самого, вызвали отклик в умах и сердцах американцев", - сказал он. Ченсли нашел в тех событиях и связь с международным шпионажем, заявив, что в толпе протестующих вместе с каналом "1+1" был украинский разведчик Сергей Дубинин, якобы посланный предпринимателем Игорем Коломойским. "И никакого расследования по этому поводу не ведется, никаких арестов не сделано", - заявил активист. ФБР на запрос РИА Новости отказалось комментировать эти заявления Ченсли. Ченсли в 2021 году был приговорен к 41 месяцу тюрьмы за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Он также был приговорен к штрафу в 2 тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы. В конце мая Ченсли вышел на свободу. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме. Уголовное дело о штурме Капитолия рассматривают в Вашингтонском суде и против Трампа.

https://ria.ru/20231116/shaman-1909735058.html

https://ria.ru/20231116/shaman-1909734707.html

https://ria.ru/20231116/shaman-1909727889.html

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в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, фбр, игорь коломойский, сергей дубинин