https://ria.ru/20231116/shaman-1909727889.html

Штурмовавший Капитолий "шаман" рассказал, как его рисуют в СМИ

Штурмовавший Капитолий "шаман" рассказал, как его рисуют в СМИ - РИА Новости, 16.11.2023

Штурмовавший Капитолий "шаман" рассказал, как его рисуют в СМИ

Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана штурмовал Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, заявил РИА Новости, что решил выдвинуть свою кандидатуру в... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T04:14

2023-11-16T04:14

2023-11-16T04:14

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ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана штурмовал Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, заявил РИА Новости, что решил выдвинуть свою кандидатуру в конгресс из-за того, что действующие законодатели не делают свою работу правильно. Ченсли – один из самых узнаваемых участников событий 6 января, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Его фото в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ, в 2021 году он был приговорен к 41 месяцу тюрьмы за те события. В конце мая Ченсли вышел на свободу. Ранее Ченсли подал заявление о заинтересованности в выдвижении в следующем году на выборах в конгресс в одном из округов Аризоны в качестве либертарианца. "Потому что никто в конгрессе не делает свою чертову работу по представлению (интересов) американского народа", - сказал Ченсли в ответ на соответствующий вопрос. Ченсли отметил, что деньги - большая проблема в политической системе Штатов. Из-за этого нынешние конгрессмены боятся действовать – есть шанс потерять своих "доноров". "Вам не нужны деньги, чтобы выиграть на выборах. То, что вам нужно - это узнаваемость имени, подписи, чтобы попасть в бюллетень, и голоса избирателей", - добавил он. При этом он отметил, что ему придется преодолеть стигматизацию вокруг его имени, которую создали СМИ. "Возникнет какое-то препятствие в связи с пропагандистской кампанией, которую СМИ использовали против меня", - признался Ченсли. "Когда люди слышат, как я выступаю, они думают: "О боже! Этот парень совсем не такой, каким его рисовали в СМИ", - подытожил "шаман".

https://ria.ru/20231115/ssha-1909501415.html

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в мире, сша, аризона, джо байден