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СМИ: израильские банки начали сегрегировать счета российских инвесторов - РИА Новости, 16.11.2023
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04:14 16.11.2023 (обновлено: 15:16 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/segregatsiya-1909727743.html
СМИ: израильские банки начали сегрегировать счета российских инвесторов
СМИ: израильские банки начали сегрегировать счета российских инвесторов - РИА Новости, 16.11.2023
СМИ: израильские банки начали сегрегировать счета российских инвесторов
Израильские банки начали обособлять счета с ценными бумагами, принадлежащие россиянам или налоговым резидентам из России, из-за предписания бельгийского... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:14
2023-11-16T15:16
экономика
израиль
euroclear
россия
в мире
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Израильские банки начали обособлять счета с ценными бумагами, принадлежащие россиянам или налоговым резидентам из России, из-за предписания бельгийского депозитария Euroclear, заявил в интервью РБК финансист Марк Ойгман."На этой неделе пошли повальные блокировки (счетов россиян с активами, в цепочке которых есть Euroclear. — Прим. ред.). По нашей информации, в большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов", — сказал эксперт.Финансист уточнил, что под сегрегацию попадают все российские инвесторы, даже если у них есть гражданство Израиля."Многие люди на прошлой неделе продавали все, что можно было продать, чтобы не попасть под сегрегацию", — добавил Ойгман.В статье говорится, что требование Euroclear к израильским финансовым организациям по инвесторам с российским гражданством вступило в силу 13 ноября.
https://ria.ru/20231115/sanktsii-1909662136.html
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экономика, израиль, euroclear, россия, в мире
Экономика, Израиль, Euroclear, Россия, В мире
СМИ: израильские банки начали сегрегировать счета российских инвесторов

Финансист Ойгман: израильские банки начали сегрегацию ценных бумаг россиян

© AP Photo / Oded BaliltyФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Флаг Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Израильские банки начали обособлять счета с ценными бумагами, принадлежащие россиянам или налоговым резидентам из России, из-за предписания бельгийского депозитария Euroclear, заявил в интервью РБК финансист Марк Ойгман.
«
"На этой неделе пошли повальные блокировки (счетов россиян с активами, в цепочке которых есть Euroclear. — Прим. ред.). По нашей информации, в большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов", — сказал эксперт.
Финансист уточнил, что под сегрегацию попадают все российские инвесторы, даже если у них есть гражданство Израиля.
"Многие люди на прошлой неделе продавали все, что можно было продать, чтобы не попасть под сегрегацию", — добавил Ойгман.
В статье говорится, что требование Euroclear к израильским финансовым организациям по инвесторам с российским гражданством вступило в силу 13 ноября.
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