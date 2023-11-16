https://ria.ru/20231116/segregatsiya-1909727743.html
СМИ: израильские банки начали сегрегировать счета российских инвесторов
СМИ: израильские банки начали сегрегировать счета российских инвесторов - РИА Новости, 16.11.2023
СМИ: израильские банки начали сегрегировать счета российских инвесторов
Израильские банки начали обособлять счета с ценными бумагами, принадлежащие россиянам или налоговым резидентам из России, из-за предписания бельгийского... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:14
2023-11-16T04:14
2023-11-16T15:16
экономика
израиль
euroclear
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Израильские банки начали обособлять счета с ценными бумагами, принадлежащие россиянам или налоговым резидентам из России, из-за предписания бельгийского депозитария Euroclear, заявил в интервью РБК финансист Марк Ойгман."На этой неделе пошли повальные блокировки (счетов россиян с активами, в цепочке которых есть Euroclear. — Прим. ред.). По нашей информации, в большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов", — сказал эксперт.Финансист уточнил, что под сегрегацию попадают все российские инвесторы, даже если у них есть гражданство Израиля."Многие люди на прошлой неделе продавали все, что можно было продать, чтобы не попасть под сегрегацию", — добавил Ойгман.В статье говорится, что требование Euroclear к израильским финансовым организациям по инвесторам с российским гражданством вступило в силу 13 ноября.
https://ria.ru/20231115/sanktsii-1909662136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, израиль, euroclear, россия, в мире
Экономика, Израиль, Euroclear, Россия, В мире
СМИ: израильские банки начали сегрегировать счета российских инвесторов
Финансист Ойгман: израильские банки начали сегрегацию ценных бумаг россиян