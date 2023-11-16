https://ria.ru/20231116/segregatsiya-1909727743.html

СМИ: израильские банки начали сегрегировать счета российских инвесторов

СМИ: израильские банки начали сегрегировать счета российских инвесторов - РИА Новости, 16.11.2023

СМИ: израильские банки начали сегрегировать счета российских инвесторов

Израильские банки начали обособлять счета с ценными бумагами, принадлежащие россиянам или налоговым резидентам из России, из-за предписания бельгийского... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T04:14

2023-11-16T04:14

2023-11-16T15:16

экономика

израиль

euroclear

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_a8d04438c96337974e033bcbe6534533.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Израильские банки начали обособлять счета с ценными бумагами, принадлежащие россиянам или налоговым резидентам из России, из-за предписания бельгийского депозитария Euroclear, заявил в интервью РБК финансист Марк Ойгман."На этой неделе пошли повальные блокировки (счетов россиян с активами, в цепочке которых есть Euroclear. — Прим. ред.). По нашей информации, в большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов", — сказал эксперт.Финансист уточнил, что под сегрегацию попадают все российские инвесторы, даже если у них есть гражданство Израиля."Многие люди на прошлой неделе продавали все, что можно было продать, чтобы не попасть под сегрегацию", — добавил Ойгман.В статье говорится, что требование Euroclear к израильским финансовым организациям по инвесторам с российским гражданством вступило в силу 13 ноября.

https://ria.ru/20231115/sanktsii-1909662136.html

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, израиль, euroclear, россия, в мире