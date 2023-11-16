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РВИО: архив СБУ в Киеве хранит доказательства преступлений националистов - РИА Новости, 16.11.2023
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14:58 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/sbu-1909845540.html
РВИО: архив СБУ в Киеве хранит доказательства преступлений националистов
РВИО: архив СБУ в Киеве хранит доказательства преступлений националистов - РИА Новости, 16.11.2023
РВИО: архив СБУ в Киеве хранит доказательства преступлений националистов
Архив СБУ в Киеве хранит многочисленные доказательства преступлений бандеровцев и боевиков и боевиков ОУН-УПА* (признана экстремистской организацией, запрещена... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:58
2023-11-16T14:58
в мире
киев
украина
россия
сергей васильев
служба безопасности украины
организация украинских националистов
украинская повстанческая армия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Архив СБУ в Киеве хранит многочисленные доказательства преступлений бандеровцев и боевиков и боевиков ОУН-УПА* (признана экстремистской организацией, запрещена в РФ), что не мешает Киеву сегодня их восхвалять и героизировать, заявил в четверг научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Об этом историк заявил в ходе презентации книги "Борьба с петлюровщиной и бандеровщиной в 20-50-х годах ХХ века", посвященной борьбе советских правоохранительных органов с националистическими организациями на Украине. Монография построена в том числе на архивных данных, полученных автором Сергеем Васильевым в отраслевом государственном архиве Службы безопасности Украины (ОГА СБУ). "Центральный архив (СБУ), который в Киеве находятся, располагает порядка 350 тысячами документов, где собраны в том числе свидетельства о связях украинских националистов за границей, в том числе их подпольной преступной деятельности не только на территории Украинской советской республики, но и Польши, когда они совершали убийства ещё до Второй мировой войны", - сказал Мягков. Историк напомнил, что ещё в 1993 году по постановлению Верховной Рады Украины вышло постановление о проверке деятельности ОУН-УПА*, и сами украинские историки провели масштабную работу в архиве СБУ. В результате руководству страны была подготовлена "непредвзятая справка" о многочисленных преступлениях националистов. "Сегодня бы ткнуть в лицо нынешнему киевскому режиму – интересный документ, какое государство собирались создать бандеровцы после провозглашения "незалежной". В машинописном документе (есть) указания на первые дни государственной жизни: "Национальные меньшинства делятся на дружелюбные и враждебные, расшифровывается – москали, поляки, жиды", - процитировал Мягков документ. Мягков также опроверг утверждение, распространяемое сегодняшними украинскими историками и государственной пропагандой, о том, что бандеровцы "боролись за независимость" Украины как с Советским Союзом, так и с гитлеровцами. "(В архиве СБУ) зафиксировано, что да – были незначительные стычки бандеровцев с немцами, но они были только из-за того, что бандеровцы грабили те или иные продуктовые склады для того, чтобы получить продовольствие. Какая борьба?!" - пояснили в РВИО. Историк выразил сожаление, что даже располагая неопровержимыми доказательствами преступлений националистов, современный Киев закрывает на это глаза. "Они скрывают эти документы, они не показывают эти документы. Работают там (в архивах) только те историки, которым позволено для того, чтобы обосновать нынешнюю украинскую власть, берущую (начало) от этой бандеровской сволоты, которая там убивала, грабила. &lt;…&gt; Они говорят, что якобы это была "святая борьба" за украинскую "самостийность". Это была борьба бандитская за создание террористического государства", - полагает Мягков.*Организация признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20231115/sbu-1909550727.html
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в мире, киев, украина, россия, сергей васильев, служба безопасности украины, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, без срока давности
В мире, Киев, Украина, Россия, Сергей Васильев, Служба безопасности Украины, Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия, Без срока давности
РВИО: архив СБУ в Киеве хранит доказательства преступлений националистов

РВИО: архив СБУ в Киеве хранит много доказательств преступлений националистов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Архив СБУ в Киеве хранит многочисленные доказательства преступлений бандеровцев и боевиков и боевиков ОУН-УПА* (признана экстремистской организацией, запрещена в РФ), что не мешает Киеву сегодня их восхвалять и героизировать, заявил в четверг научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Об этом историк заявил в ходе презентации книги "Борьба с петлюровщиной и бандеровщиной в 20-50-х годах ХХ века", посвященной борьбе советских правоохранительных органов с националистическими организациями на Украине. Монография построена в том числе на архивных данных, полученных автором Сергеем Васильевым в отраслевом государственном архиве Службы безопасности Украины (ОГА СБУ).
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"Центральный архив (СБУ), который в Киеве находятся, располагает порядка 350 тысячами документов, где собраны в том числе свидетельства о связях украинских националистов за границей, в том числе их подпольной преступной деятельности не только на территории Украинской советской республики, но и Польши, когда они совершали убийства ещё до Второй мировой войны", - сказал Мягков.
Историк напомнил, что ещё в 1993 году по постановлению Верховной Рады Украины вышло постановление о проверке деятельности ОУН-УПА*, и сами украинские историки провели масштабную работу в архиве СБУ. В результате руководству страны была подготовлена "непредвзятая справка" о многочисленных преступлениях националистов.
"Сегодня бы ткнуть в лицо нынешнему киевскому режиму – интересный документ, какое государство собирались создать бандеровцы после провозглашения "незалежной". В машинописном документе (есть) указания на первые дни государственной жизни: "Национальные меньшинства делятся на дружелюбные и враждебные, расшифровывается – москали, поляки, жиды", - процитировал Мягков документ.
Мягков также опроверг утверждение, распространяемое сегодняшними украинскими историками и государственной пропагандой, о том, что бандеровцы "боролись за независимость" Украины как с Советским Союзом, так и с гитлеровцами.
"(В архиве СБУ) зафиксировано, что да – были незначительные стычки бандеровцев с немцами, но они были только из-за того, что бандеровцы грабили те или иные продуктовые склады для того, чтобы получить продовольствие. Какая борьба?!" - пояснили в РВИО.
Историк выразил сожаление, что даже располагая неопровержимыми доказательствами преступлений националистов, современный Киев закрывает на это глаза.
"Они скрывают эти документы, они не показывают эти документы. Работают там (в архивах) только те историки, которым позволено для того, чтобы обосновать нынешнюю украинскую власть, берущую (начало) от этой бандеровской сволоты, которая там убивала, грабила. <…> Они говорят, что якобы это была "святая борьба" за украинскую "самостийность". Это была борьба бандитская за создание террористического государства", - полагает Мягков.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России
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В миреКиевУкраинаРоссияСергей ВасильевСлужба безопасности УкраиныОрганизация украинских националистовУкраинская повстанческая армияБез срока давности
 
 
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