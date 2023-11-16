Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил Лаврова выступить с докладом на совещании Совбеза России - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 16.11.2023 (обновлено: 15:24 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/sb-1909851273.html
Путин попросил Лаврова выступить с докладом на совещании Совбеза России
Путин попросил Лаврова выступить с докладом на совещании Совбеза России - РИА Новости, 16.11.2023
Путин попросил Лаврова выступить с докладом на совещании Совбеза России
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности предложил обсудить решения, принятые по итогам недавних крупных международных РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:15
2023-11-16T15:24
общество
безопасность
сергей лавров
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571471_0:56:2915:1696_1920x0_80_0_0_f6570bb4ed380ef228b49fbaf6ecf14d.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности предложил обсудить решения, принятые по итогам недавних крупных международных мероприятий с участием России, попросил выступить с докладом главу МИД Сергея Лаврова."В последнее время с нашим участием прошло несколько крупных международных мероприятий. И по их результатам мы принимали определенные решения. Давайте поговорим сегодня о том, как эти решения исполняются. У нас докладчик министр иностранных дел (Сергей Лавров - ред.)", - обратился Путин к членам Совбеза.После этого он предоставил слово для доклада главе МИД.
https://ria.ru/20231116/asad-1909830675.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571471_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_eddccb46abae90d346cc205067c95fcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, безопасность, сергей лавров, владимир путин, россия
Общество, Безопасность, Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия
Путин попросил Лаврова выступить с докладом на совещании Совбеза России

Путин попросил Лаврова выступить с докладом на совещании с членами Совбеза РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности предложил обсудить решения, принятые по итогам недавних крупных международных мероприятий с участием России, попросил выступить с докладом главу МИД Сергея Лаврова.
«
"В последнее время с нашим участием прошло несколько крупных международных мероприятий. И по их результатам мы принимали определенные решения. Давайте поговорим сегодня о том, как эти решения исполняются. У нас докладчик министр иностранных дел (Сергей Лавров - ред.)", - обратился Путин к членам Совбеза.
После этого он предоставил слово для доклада главе МИД.
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Лавров прокомментировал выдачу Францией ордера на арест Асада
Вчера, 14:19
 
ОбществоБезопасностьСергей ЛавровВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала