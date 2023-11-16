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Путин попросил Лаврова выступить с докладом на совещании Совбеза России
Путин попросил Лаврова выступить с докладом на совещании Совбеза России - РИА Новости, 16.11.2023
Путин попросил Лаврова выступить с докладом на совещании Совбеза России
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности предложил обсудить решения, принятые по итогам недавних крупных международных РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:15
2023-11-16T15:15
2023-11-16T15:24
общество
безопасность
сергей лавров
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности предложил обсудить решения, принятые по итогам недавних крупных международных мероприятий с участием России, попросил выступить с докладом главу МИД Сергея Лаврова."В последнее время с нашим участием прошло несколько крупных международных мероприятий. И по их результатам мы принимали определенные решения. Давайте поговорим сегодня о том, как эти решения исполняются. У нас докладчик министр иностранных дел (Сергей Лавров - ред.)", - обратился Путин к членам Совбеза.После этого он предоставил слово для доклада главе МИД.
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общество, безопасность, сергей лавров, владимир путин, россия
Общество, Безопасность, Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия
Путин попросил Лаврова выступить с докладом на совещании Совбеза России
Путин попросил Лаврова выступить с докладом на совещании с членами Совбеза РФ