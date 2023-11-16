https://ria.ru/20231116/sanktsii-1909967841.html

США заявили о кооперации с КНР по теме антироссийских санкций

США заявили о кооперации с КНР по теме антироссийских санкций - РИА Новости, 16.11.2023

США заявили о кооперации с КНР по теме антироссийских санкций

США находятся в очень интенсивной кооперации с Китаем по всем вопросам, связанным с санкциями против России и ценовым потолком на нефть, заявил в четверг... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T22:23

2023-11-16T22:23

2023-11-16T22:23

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сша

китай

александр новак

евросоюз

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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. США находятся в очень интенсивной кооперации с Китаем по всем вопросам, связанным с санкциями против России и ценовым потолком на нефть, заявил в четверг помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт. "Я просто отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима", - сообщил он брифинге в ответ на вопрос о работе США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанной с западными санкциями против российского энергетического сектора. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что российские компании соблюдают указ президента и не продают нефть по потолку. По мнению Новака, эти ценовые ограничения являются "инструментом, который никогда не использовался, и он не только неэффективен, он вреден, он может полностью исковеркать весь рынок и только принести негативные последствия, для потребителей в первую очередь".

https://ria.ru/20231115/bayden-1909693964.html

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сша

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россия, сша, китай, александр новак, евросоюз, в мире