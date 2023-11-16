США заявили о кооперации с КНР по теме антироссийских санкций
Госдеп: США кооперируются с КНР по теме санкций против РФ и потолка цен на нефть
© AP Photo / Jason Lee, poolСлужащие устанавливают флаги Китая и США
© AP Photo / Jason Lee, pool
Служащие устанавливают флаги Китая и США. Архивное фото
САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. США находятся в очень интенсивной кооперации с Китаем по всем вопросам, связанным с санкциями против России и ценовым потолком на нефть, заявил в четверг помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт.
"Я просто отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима", - сообщил он брифинге в ответ на вопрос о работе США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанной с западными санкциями против российского энергетического сектора.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что российские компании соблюдают указ президента и не продают нефть по потолку. По мнению Новака, эти ценовые ограничения являются "инструментом, который никогда не использовался, и он не только неэффективен, он вреден, он может полностью исковеркать весь рынок и только принести негативные последствия, для потребителей в первую очередь".