https://ria.ru/20231116/sanktsii-1909905237.html

США расширили антироссийские санкции

США расширили антироссийские санкции - РИА Новости, 16.11.2023

США расширили антироссийские санкции

США поместили под антироссийские санкции по меньшей мере 14 компаний и три морских судна, сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T18:12

2023-11-16T18:12

2023-11-16T18:54

сша

экономика

в мире

россия

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_0:163:1600:1063_1920x0_80_0_0_d9d18ec496716e600a213b6b43d18014.jpg

ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. США поместили под антироссийские санкции по меньшей мере 14 компаний и три морских судна, сообщило американское министерство финансов.Санкционные списки пополнили, в частности, ВНИИР Трансстрой, ВНИИР Промэлектро, ВНИИР Гидроэлектроавтоматика, судоходные компании Прогресс и Gallion Navigation Incorporated, зарегистрированные в Либерии, Kazan Shipping Incorporated с регистрацией в ОАЭ.Американские рестрикции вводятся также в отношении нефтяных танкеров "Казань", "Лиговский проспект и NS Century.В общей сложности в списках, опубликованных министерством финансов, фигурируют 20 компаний и десять физических лиц, часть из которых оказались под санкциями в связи с ситуацией на Балканах.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231027/sanktsii-1905626859.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, экономика, в мире, россия, санкции в отношении россии