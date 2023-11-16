https://ria.ru/20231116/sanktsii-1909905237.html
США расширили антироссийские санкции
США расширили антироссийские санкции - РИА Новости, 16.11.2023
США расширили антироссийские санкции
США поместили под антироссийские санкции по меньшей мере 14 компаний и три морских судна, сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:12
2023-11-16T18:12
2023-11-16T18:54
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ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. США поместили под антироссийские санкции по меньшей мере 14 компаний и три морских судна, сообщило американское министерство финансов.Санкционные списки пополнили, в частности, ВНИИР Трансстрой, ВНИИР Промэлектро, ВНИИР Гидроэлектроавтоматика, судоходные компании Прогресс и Gallion Navigation Incorporated, зарегистрированные в Либерии, Kazan Shipping Incorporated с регистрацией в ОАЭ.Американские рестрикции вводятся также в отношении нефтяных танкеров "Казань", "Лиговский проспект и NS Century.В общей сложности в списках, опубликованных министерством финансов, фигурируют 20 компаний и десять физических лиц, часть из которых оказались под санкциями в связи с ситуацией на Балканах.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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сша, экономика, в мире, россия, санкции в отношении россии
США, Экономика, В мире, Россия, Санкции в отношении России
США расширили антироссийские санкции
Минфин: США ввели антироссийские санкции против 14 компаний и трех морских судов