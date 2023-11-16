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Советник Байдена по нацбезопасности пожаловался на бессонницу от Украины - РИА Новости, 16.11.2023
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03:57 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/sallivan-1909726676.html
Советник Байдена по нацбезопасности пожаловался на бессонницу от Украины
Советник Байдена по нацбезопасности пожаловался на бессонницу от Украины - РИА Новости, 16.11.2023
Советник Байдена по нацбезопасности пожаловался на бессонницу от Украины
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью, что мысли об Украине усугубляют его бессонницу. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T03:57
2023-11-16T03:57
в мире
украина
сша
джейк салливан
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью, что мысли об Украине усугубляют его бессонницу. В ходе интервью журналу Puck Салливана спросили, что не дает ему спать по ночам. "Очевидно, (мысли о - ред.) поддержке Украины в ее мерах по достижению ее целей... Я лежу... и думаю, как защитить энергосистему Украины. Все это способствует моей бессоннице", - отметил он. Салливан уточнил, что его сну также мешают мысли о ситуации на Ближнем Востоке и возможных неожиданных событиях. "Седьмое октября (атака ХАМАС на Израиль - ред.) было неожиданным событием... И я начал спрашивать себя, свою команду, каждый день, каждую ночь: какое следующее возможное событие?" - сказал он.
https://ria.ru/20231116/vsu-1909723676.html
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в мире, украина, сша, джейк салливан
В мире, Украина, США, Джейк Салливан
Советник Байдена по нацбезопасности пожаловался на бессонницу от Украины

Советник Байдена Салливан: мысли об Украине усугубляют не дают спать по ночам

© AP Photo / Evan VucciCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью, что мысли об Украине усугубляют его бессонницу.
В ходе интервью журналу Puck Салливана спросили, что не дает ему спать по ночам.
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"Очевидно, (мысли о - ред.) поддержке Украины в ее мерах по достижению ее целей... Я лежу... и думаю, как защитить энергосистему Украины. Все это способствует моей бессоннице", - отметил он.
Салливан уточнил, что его сну также мешают мысли о ситуации на Ближнем Востоке и возможных неожиданных событиях.
"Седьмое октября (атака ХАМАС на Израиль - ред.) было неожиданным событием... И я начал спрашивать себя, свою команду, каждый день, каждую ночь: какое следующее возможное событие?" - сказал он.
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В миреУкраинаСШАДжейк Салливан
 
 
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