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В РЖД из-за дефицита кадров начали думать о найме иностранцев и осужденных
В РЖД из-за дефицита кадров начали думать о найме иностранцев и осужденных - РИА Новости, 16.11.2023
В РЖД из-за дефицита кадров начали думать о найме иностранцев и осужденных
РЖД на фоне дефицита кадров рассматривают возможность привлечения на работу иностранных граждан и осужденных к принудительным работам, сообщил заместитель... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:30
2023-11-16T13:30
2023-11-16T13:30
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. РЖД на фоне дефицита кадров рассматривают возможность привлечения на работу иностранных граждан и осужденных к принудительным работам, сообщил заместитель гендиректора компании Дмитрий Шаханов. Он рассказал, что РЖД для сохранения и набора персонала используют традиционные для компаний методы, в частности, повышение зарплаты и зональных надбавок. При этом для привлечения персонала дополнительно изучаются и другие варианты. "Привлечение с использованием дополнительных и, может быть, нестандартных источников. Мы уже начали взаимодействие с Федеральной службой исполнения наказаний, рассматриваем возможность трудоустройства осужденных, те осужденные, которые осуждены к принудительным работам, понимаем все риски этого источника, безусловно. Но для нас это реально такая дополнительная возможность, особенно в труднодоступных районах Забайкальского края и т.д., дополнительный источник покрытия дефицита", - сказал Шаханов, выступая на форуме "Транспорт России". Он также рассказал про еще один вариант - привлечение иностранцев. "Второе, это иностранные граждане. Тоже целый ряд проблем с их привлечением, в том числе и то, что касается заработной платы в пересчете на рубли. Определили потребность конкретно в таких работниках в разрезе конкретных предприятий, начинаем заниматься этим значительно более активно, чем раньше", - сообщил замглавы РЖД.
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общество, забайкальский край, ржд, кадры, россия
Общество, Забайкальский край, РЖД, Кадры, Россия
В РЖД из-за дефицита кадров начали думать о найме иностранцев и осужденных
Шаханов: РЖД на фоне дефицита кадров начали думать о трудоустройстве осужденных
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. РЖД на фоне дефицита кадров рассматривают возможность привлечения на работу иностранных граждан и осужденных к принудительным работам, сообщил заместитель гендиректора компании Дмитрий Шаханов.
Он рассказал, что РЖД для сохранения и набора персонала используют традиционные для компаний методы, в частности, повышение зарплаты и зональных надбавок. При этом для привлечения персонала дополнительно изучаются и другие варианты.
«
"Привлечение с использованием дополнительных и, может быть, нестандартных источников. Мы уже начали взаимодействие с Федеральной службой исполнения наказаний, рассматриваем возможность трудоустройства осужденных, те осужденные, которые осуждены к принудительным работам, понимаем все риски этого источника, безусловно. Но для нас это реально такая дополнительная возможность, особенно в труднодоступных районах Забайкальского края и т.д., дополнительный источник покрытия дефицита", - сказал Шаханов, выступая на форуме "Транспорт России".
Он также рассказал про еще один вариант - привлечение иностранцев.
"Второе, это иностранные граждане. Тоже целый ряд проблем с их привлечением, в том числе и то, что касается заработной платы в пересчете на рубли. Определили потребность конкретно в таких работниках в разрезе конкретных предприятий, начинаем заниматься этим значительно более активно, чем раньше", - сообщил замглавы РЖД.
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