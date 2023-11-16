https://ria.ru/20231116/rzhd-1909815909.html

В РЖД из-за дефицита кадров начали думать о найме иностранцев и осужденных

В РЖД из-за дефицита кадров начали думать о найме иностранцев и осужденных - РИА Новости, 16.11.2023

В РЖД из-за дефицита кадров начали думать о найме иностранцев и осужденных

РЖД на фоне дефицита кадров рассматривают возможность привлечения на работу иностранных граждан и осужденных к принудительным работам, сообщил заместитель... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T13:30

2023-11-16T13:30

2023-11-16T13:30

общество

забайкальский край

ржд

кадры

россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. РЖД на фоне дефицита кадров рассматривают возможность привлечения на работу иностранных граждан и осужденных к принудительным работам, сообщил заместитель гендиректора компании Дмитрий Шаханов. Он рассказал, что РЖД для сохранения и набора персонала используют традиционные для компаний методы, в частности, повышение зарплаты и зональных надбавок. При этом для привлечения персонала дополнительно изучаются и другие варианты. "Привлечение с использованием дополнительных и, может быть, нестандартных источников. Мы уже начали взаимодействие с Федеральной службой исполнения наказаний, рассматриваем возможность трудоустройства осужденных, те осужденные, которые осуждены к принудительным работам, понимаем все риски этого источника, безусловно. Но для нас это реально такая дополнительная возможность, особенно в труднодоступных районах Забайкальского края и т.д., дополнительный источник покрытия дефицита", - сказал Шаханов, выступая на форуме "Транспорт России". Он также рассказал про еще один вариант - привлечение иностранцев. "Второе, это иностранные граждане. Тоже целый ряд проблем с их привлечением, в том числе и то, что касается заработной платы в пересчете на рубли. Определили потребность конкретно в таких работниках в разрезе конкретных предприятий, начинаем заниматься этим значительно более активно, чем раньше", - сообщил замглавы РЖД.

https://ria.ru/20230921/gref-1897832902.html

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общество, забайкальский край, ржд, кадры, россия