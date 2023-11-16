https://ria.ru/20231116/roberts-1909732786.html
"С Украиной покончено". В США рассказали, как навредят России по-новому
"С Украиной покончено". В США рассказали, как навредят России по-новому - РИА Новости, 16.11.2023
"С Украиной покончено". В США рассказали, как навредят России по-новому
США попытаются навредить России через Ближний Восток и Центральную Азию при помощи террористов из-за провала на Украине, заявил сотрудник Белого дома при... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T06:04
2023-11-16T06:04
2023-11-16T15:18
в мире
ближний восток
центральная азия
сша
россия
иран
пол крейг робертс
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. США попытаются навредить России через Ближний Восток и Центральную Азию при помощи террористов из-за провала на Украине, заявил сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Если США смогут выбить Иран, то появится возможность переправить террористов в Центральную Азию и в саму Россию", — сказал он.По мнению Робертса, американцы намерены создать для России "гораздо большую угрозу, чем Украина".Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Запад сделал Украину площадкой, где террористы и наемники учатся методам современной войны для применения этого опыта на пространстве СНГ.Кроме того, заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Алексей Лыженков отметил, что США продолжают поддерживать "тесные контакты" с террористами из ИГИЛ* и "Аль-Каиды"*, изображая борьбу с ними. По его словам, из-за действий Вашингтона риску распространения террористической угрозы подвергаются страны Центральной Азии.* Террористические организации, запрещенные в России.
https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html
ближний восток
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, центральная азия, сша, россия, иран, пол крейг робертс
В мире, Ближний Восток, Центральная Азия, США, Россия, Иран, Пол Крейг Робертс
"С Украиной покончено". В США рассказали, как навредят России по-новому
Экс-сотрудник Белого дома Робертс: США попытаются направить террористов в Россию