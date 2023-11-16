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Глава Приамурья рассказал о проекте конгрессного центра Россия — КНР - РИА Новости, 16.11.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
14:52 16.11.2023 (обновлено: 15:00 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/rf-1909843422.html
Глава Приамурья рассказал о проекте конгрессного центра Россия — КНР
Глава Приамурья рассказал о проекте конгрессного центра Россия — КНР - РИА Новости, 16.11.2023
Глава Приамурья рассказал о проекте конгрессного центра Россия — КНР
Прорабатывается техзадание на проектирование конгрессно-выставочного центра российско-китайского делового сотрудничества в Благовещенске Амурской области,... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:52
2023-11-16T15:00
выставка-форум "россия"
экономика
россия
благовещенск
китай
василий орлов (губернатор)
владимир путин
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Прорабатывается техзадание на проектирование конгрессно-выставочного центра российско-китайского делового сотрудничества в Благовещенске Амурской области, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Приамурья Василий Орлов. "Сейчас прорабатывается техническое задание на проектирование. Буквально на днях встречались с инвесторами из "Росконгресса" - по поручению президента "Росконгресс" выступает как соисполнитель, перед которым стоит задача проводить в Благовещенске российско-китайские мероприятия федерального уровня и, в частности, поучаствовать в создании концепции этого центра российско-китайских экономических взаимоотношений", - сказал Орлов. Он напомнил, что в 2023 году российско-китайский экономический форум "АмурЭкспо" впервые стал выездной площадкой Восточного экономического форума. "Мы провели переговоры с китайской стороной и договорились, что в 2024 году одновременно с нашим форумом в Приамурье город Хэйхэ станет выездной площадкой международной Харбинской ярмарки. Т.е. два взаимно интересных России и КНР мероприятия в одни и те же дни проведут на двух берегах Амура. Это придает и мероприятиям китайской стороны соответствующий государственный статус. Рассчитываю в ближайшее время финализировать на бумаге эти договоренности - с губернатором провинции Хэйлунцзян мы это проговаривали", - рассказал губернатор. Конгрессно-выставочный центр в Благовещенске общей площадью 30 тысяч квадратных метров планируют построить на "Золотой миле". Он позволит проводить масштабные деловые, общественные и развлекательные мероприятия международного уровня и станет крупнейшей зоной российско-китайского делового и культурного сотрудничества. Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта доложить о работе по созданию в Благовещенске центра делового сотрудничества РФ-КНР федерального значения.
https://ria.ru/20231115/yandeks-1909710136.html
https://ria.ru/20231116/sotrudnichestvo-1909840260.html
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экономика, россия, благовещенск, китай, василий орлов (губернатор), владимир путин
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Благовещенск, Китай, Василий Орлов (губернатор), Владимир Путин
Глава Приамурья рассказал о проекте конгрессного центра Россия — КНР

Орлов: идет работа над проектом конгрессного центра РФ — КНР в Амурской области

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Международная выставка-форум Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Прорабатывается техзадание на проектирование конгрессно-выставочного центра российско-китайского делового сотрудничества в Благовещенске Амурской области, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Приамурья Василий Орлов.
«
"Сейчас прорабатывается техническое задание на проектирование. Буквально на днях встречались с инвесторами из "Росконгресса" - по поручению президента "Росконгресс" выступает как соисполнитель, перед которым стоит задача проводить в Благовещенске российско-китайские мероприятия федерального уровня и, в частности, поучаствовать в создании концепции этого центра российско-китайских экономических взаимоотношений", - сказал Орлов.
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Он напомнил, что в 2023 году российско-китайский экономический форум "АмурЭкспо" впервые стал выездной площадкой Восточного экономического форума.
"Мы провели переговоры с китайской стороной и договорились, что в 2024 году одновременно с нашим форумом в Приамурье город Хэйхэ станет выездной площадкой международной Харбинской ярмарки. Т.е. два взаимно интересных России и КНР мероприятия в одни и те же дни проведут на двух берегах Амура. Это придает и мероприятиям китайской стороны соответствующий государственный статус. Рассчитываю в ближайшее время финализировать на бумаге эти договоренности - с губернатором провинции Хэйлунцзян мы это проговаривали", - рассказал губернатор.
Конгрессно-выставочный центр в Благовещенске общей площадью 30 тысяч квадратных метров планируют построить на "Золотой миле". Он позволит проводить масштабные деловые, общественные и развлекательные мероприятия международного уровня и станет крупнейшей зоной российско-китайского делового и культурного сотрудничества.
Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта доложить о работе по созданию в Благовещенске центра делового сотрудничества РФ-КНР федерального значения.
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