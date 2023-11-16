https://ria.ru/20231116/remont-1909881463.html
Нижегородская область установила новый рекорд по объемам ремонта дорог
Нижегородская область установила новый рекорд по объемам ремонта дорог - РИА Новости, 16.11.2023
Нижегородская область установила новый рекорд по объемам ремонта дорог
Нижегородская область установила новый рекорд по объемам дорожного ремонта в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:58
2023-11-16T16:58
2023-11-16T16:58
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Нижегородская область установила новый рекорд по объемам дорожного ремонта в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона. Дорожная ремонтная кампания-2023 в Нижегородской области завершена, на ремонт дорог было направлено более 19 миллиардов рублей. "Наши дорожники держат высокую планку и в этом году установили новый рекорд – привели к нормативу 1028 км дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", что на 14 километров больше объемов прошлого года. При этом специальные казначейские кредиты позволили часть работ выполнить со значительным опережением. Всегда основной акцент в дорожной кампании делаем на те дороги, которые ведут к важным соцобъектам (поликлиникам, школам, детсадам), по которым проходят маршруты общественного транспорта. Так будет и в следующем году. Работаем постоянно также над повышением безопасности на наших дорогах", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В частности, в этом году было приведено в нормативное состояние 183 километра дорог, которыми жители Нижегородской области пользуются для подъезда к медицинским учреждениям, и 263 километра дорог, ведущих к школам и культурно-досуговым центрам в 30 районах Нижегородской области. Кроме того, производился ремонт участков таких важных для межрегионального сообщения трасс, как Ряжск – Касимов – Муром, Работки – Порецкое, Владимир – Муром – Арзамас.
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глеб никитин, нижегородская область, россия, ряжск, муром
Нижегородская область, Глеб Никитин, Нижегородская область, Россия, Ряжск, Муром