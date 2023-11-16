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Регионы Центральной России усилили противовоздушную оборону - РИА Новости, 16.11.2023
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13:03 16.11.2023 (обновлено: 14:35 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/pvo-1909807326.html
Регионы Центральной России усилили противовоздушную оборону
Регионы Центральной России усилили противовоздушную оборону - РИА Новости, 16.11.2023
Регионы Центральной России усилили противовоздушную оборону
Регионы Центрального федерального округа на фоне роста числа обстрелов с территории Украины усилили противовоздушную оборону, сообщил секретарь Совета... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:03
2023-11-16T14:35
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
николай патрушев
совет безопасности рф
украина
ситуация в днр и лнр
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ВОРОНЕЖ, 16 ноя — РИА Новости. Регионы Центрального федерального округа на фоне роста числа обстрелов с территории Украины усилили противовоздушную оборону, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании в Воронеже. "Оперативными штабами в регионах приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры, усилена противовоздушная оборона. &lt;...&gt; Организовано патрулирование территорий, находящихся в непосредственной близости к критически важным и потенциально опасным объектам. Приняты меры по предотвращению поджогов и иных деструктивных действий", — сказал секретарь Совбеза.Патрушев констатировал, что в ЦФО усилилась террористическая и диверсионная активность, ситуация требует продолжения системной работы.Только с начала этого года Белгородскую, Брянскую и Курскую области обстреляли более восьми тысяч раз, ущерб превысил семь миллиардов рублей.&quot;В регионах округа совершено 128 терактов, большая часть которых — с использованием беспилотных летательных аппаратов. Предотвращено более 50 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов&quot;, — добавил секретарь Совбеза.Он добавил, что правительство направило граничащим с Украиной областям средства на укрепление линий территориальной обороны.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства ПВО. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует высокий уровень террористической опасности.
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безопасность, россия, николай патрушев, совет безопасности рф, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Николай Патрушев, Совет Безопасности РФ, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Регионы Центральной России усилили противовоздушную оборону

Патрушев: регионы Центральной России усилили ПВО из-за атак украинских дронов

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 16 ноя — РИА Новости. Регионы Центрального федерального округа на фоне роста числа обстрелов с территории Украины усилили противовоздушную оборону, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании в Воронеже.
"Оперативными штабами в регионах приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры, усилена противовоздушная оборона. <...> Организовано патрулирование территорий, находящихся в непосредственной близости к критически важным и потенциально опасным объектам. Приняты меры по предотвращению поджогов и иных деструктивных действий", — сказал секретарь Совбеза.
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Патрушев констатировал, что в ЦФО усилилась террористическая и диверсионная активность, ситуация требует продолжения системной работы.
Только с начала этого года Белгородскую, Брянскую и Курскую области обстреляли более восьми тысяч раз, ущерб превысил семь миллиардов рублей.
«

"В регионах округа совершено 128 терактов, большая часть которых — с использованием беспилотных летательных аппаратов. Предотвращено более 50 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов", — добавил секретарь Совбеза.

Он добавил, что правительство направило граничащим с Украиной областям средства на укрепление линий территориальной обороны.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства ПВО. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует высокий уровень террористической опасности.
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