https://ria.ru/20231116/pvo-1909807326.html

Регионы Центральной России усилили противовоздушную оборону

Регионы Центральной России усилили противовоздушную оборону - РИА Новости, 16.11.2023

Регионы Центральной России усилили противовоздушную оборону

Регионы Центрального федерального округа на фоне роста числа обстрелов с территории Украины усилили противовоздушную оборону, сообщил секретарь Совета... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T13:03

2023-11-16T13:03

2023-11-16T14:35

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

николай патрушев

совет безопасности рф

украина

ситуация в днр и лнр

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ВОРОНЕЖ, 16 ноя — РИА Новости. Регионы Центрального федерального округа на фоне роста числа обстрелов с территории Украины усилили противовоздушную оборону, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании в Воронеже. "Оперативными штабами в регионах приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры, усилена противовоздушная оборона. <...> Организовано патрулирование территорий, находящихся в непосредственной близости к критически важным и потенциально опасным объектам. Приняты меры по предотвращению поджогов и иных деструктивных действий", — сказал секретарь Совбеза.Патрушев констатировал, что в ЦФО усилилась террористическая и диверсионная активность, ситуация требует продолжения системной работы.Только с начала этого года Белгородскую, Брянскую и Курскую области обстреляли более восьми тысяч раз, ущерб превысил семь миллиардов рублей."В регионах округа совершено 128 терактов, большая часть которых — с использованием беспилотных летательных аппаратов. Предотвращено более 50 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов", — добавил секретарь Совбеза.Он добавил, что правительство направило граничащим с Украиной областям средства на укрепление линий территориальной обороны.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства ПВО. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231116/drony-1909747328.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, николай патрушев, совет безопасности рф, украина, ситуация в днр и лнр