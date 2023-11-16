https://ria.ru/20231116/psb-1909944769.html
ПСБ расширяет экосистему поддержки сотрудников ОПК
ПСБ расширяет экосистему поддержки сотрудников ОПК - РИА Новости, 16.11.2023
ПСБ расширяет экосистему поддержки сотрудников ОПК
ПСБ учредил холдинговую компанию "ПСБ-Свой дом" для осуществления проектной работы в рамках программы строительства жилья для сотрудников предприятий ОПК и... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T19:57
2023-11-16T19:57
2023-11-16T19:57
экономика
псб (банк псб)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. ПСБ учредил холдинговую компанию "ПСБ-Свой дом" для осуществления проектной работы в рамках программы строительства жилья для сотрудников предприятий ОПК и участников гособоронзаказа, сообщает банк. Дочерняя компания банка будет решать широкий круг задач, связанных с жилищными проектами, в том числе вести проектирование и технический надзор, взаимодействовать с органами власти в рамках программ поддержки инвестиционных проектов. В задачи "ПСБ-Свой дом" входит также приобретение прав на земельные участки для жилстроительства, сбор исходно-разрешительной документации, проведение закупочных процедур и ввод объекта в эксплуатацию. Генеральным директором компании назначен старший вице-президент - директор департамента по финансовому оздоровлению ОПК ПСБ Сергей Добрин. "ПСБ накопил серьезную экспертизу на всех этапах работы по реализации строительства жилья для сотрудников предприятий ОПК. Многие задачи, к которым мы ранее привлекали подрядные организации, мы можем делать самостоятельно с большей эффективностью. Поэтому логичным шагом развития этого направления стало создание собственной компании, которая будет вовлечена во все стадии реализации проектов. Видим большой потенциал для развития "ПСБ-Свой дом", сейчас у нас в работе более 30 проектов по всей стране суммарной площадью порядка 330 тысяч квадратных метров", - приводятся в сообщении слова Добрина.
https://ria.ru/20231115/finansovaya_gramotnost-1909563247.html
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экономика, псб (банк псб), россия
Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Россия
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. ПСБ учредил холдинговую компанию "ПСБ-Свой дом" для осуществления проектной работы в рамках программы строительства жилья для сотрудников предприятий ОПК и участников гособоронзаказа, сообщает банк.
Дочерняя компания банка будет решать широкий круг задач, связанных с жилищными проектами, в том числе вести проектирование и технический надзор, взаимодействовать с органами власти в рамках программ поддержки инвестиционных проектов. В задачи "ПСБ-Свой дом" входит также приобретение прав на земельные участки для жилстроительства, сбор исходно-разрешительной документации, проведение закупочных процедур и ввод объекта в эксплуатацию.
Генеральным директором компании назначен старший вице-президент - директор департамента по финансовому оздоровлению ОПК ПСБ Сергей Добрин.
"ПСБ накопил серьезную экспертизу на всех этапах работы по реализации строительства жилья для сотрудников предприятий ОПК. Многие задачи, к которым мы ранее привлекали подрядные организации, мы можем делать самостоятельно с большей эффективностью. Поэтому логичным шагом развития этого направления стало создание собственной компании, которая будет вовлечена во все стадии реализации проектов. Видим большой потенциал для развития "ПСБ-Свой дом", сейчас у нас в работе более 30 проектов по всей стране суммарной площадью порядка 330 тысяч квадратных метров", - приводятся в сообщении слова Добрина.
ПСБ проведет IV Российский форум по финансовой грамотности "Просто капитал"