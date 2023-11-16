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Прокуратура организовала проверку после обрушения части дома в Астрахани

Прокуратура организовала проверку после обрушения части дома в Астрахани - РИА Новости, 16.11.2023

Прокуратура организовала проверку после обрушения части дома в Астрахани

Прокуратура организовала проверку после обрушения части дома в Астрахани, сообщил журналистам представитель ведомства. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T18:33

2023-11-16T18:33

2023-11-16T18:38

происшествия

астрахань

обрушение дома в астрахани

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после обрушения части дома в Астрахани, сообщил журналистам представитель ведомства.Ранее ГУМЧС сообщило, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань, Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Позже произошло обрушение 3 и 4 подъездов жилого пятиэтажного дома."Прокуратура области организовала проверку в связи с обрушением части многоквартирного пятиэтажного дома 1А на площади Вокзальная", - сказал он.Ведомство даст оценку обеспечения безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов и организаций.На место происшествия для координации деятельности работы правоохранительных органов и спецслужб выехал прокурор области Сергей Фрост.

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2023

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происшествия, астрахань, обрушение дома в астрахани, россия