https://ria.ru/20231116/proizvodstvo-1909717771.html
На Кубани запустят пять импортозамещающих промышленных производств
На Кубани запустят пять импортозамещающих промышленных производств - РИА Новости, 16.11.2023
На Кубани запустят пять импортозамещающих промышленных производств
Власти Краснодарского края одобрили поддержку пяти промышленных проектов на сумму более 205 миллионов рублей, запуск и расширение предприятий позволит... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T01:14
2023-11-16T01:14
2023-11-16T01:14
краснодарский край
экономика
технологии
краснодарский край
крымский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_760aba5f2dd114c05ba933dc320dba91.jpg
КРАСНОДАР, 16 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края одобрили поддержку пяти промышленных проектов на сумму более 205 миллионов рублей, запуск и расширение предприятий позволит производить импортозамещающую продукцию, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "На заседании (региональная – ред.) комиссия одобрила пять проектов промышленников. В общей сложности на запуск и расширение производств импортозамещающей продукции им предоставят свыше 205 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что с краевой поддержкой в Крымском районе построят первый в России завод по производству щелочных батареек. В Краснодаре увеличат производство отечественных камер видеонаблюдения. В Северском районе заканчивают строительство завода, где будут изготавливать полимерные компоненты картриджных систем. В этом же районе нарастят выпуск минерального порошка и продукции на основе бентонита, применяемого в том числе в производстве строительных материалов. В Староминском районе увеличат выпуск комплектующих для сельхозтехники. Вице-губернатор Александр Руппель добавил, что введенная год назад уникальная для страны мера поддержки подразумевает финансирование из краевого бюджета до 30% затрат на создание и развитие импортозамещающих производств. В этом году уже девяти предприятиям одобрили финансирование на общую сумму порядка 700 миллионов рублей.
https://ria.ru/20231115/vystavki-1909704872.html
краснодарский край
крымский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1a2901c64db3d96e1d5fe4ccbaaa4ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, краснодарский край, крымский район, россия
Краснодарский край, Экономика, Технологии, Краснодарский край, Крымский район, Россия
На Кубани запустят пять импортозамещающих промышленных производств
Власти: на Кубани запустят пять импортозамещающих промышленных производств