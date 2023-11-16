https://ria.ru/20231116/proizvodstvo-1909717771.html

На Кубани запустят пять импортозамещающих промышленных производств

На Кубани запустят пять импортозамещающих промышленных производств - РИА Новости, 16.11.2023

На Кубани запустят пять импортозамещающих промышленных производств

Власти Краснодарского края одобрили поддержку пяти промышленных проектов на сумму более 205 миллионов рублей, запуск и расширение предприятий позволит... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T01:14

2023-11-16T01:14

2023-11-16T01:14

краснодарский край

экономика

технологии

краснодарский край

крымский район

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_760aba5f2dd114c05ba933dc320dba91.jpg

КРАСНОДАР, 16 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края одобрили поддержку пяти промышленных проектов на сумму более 205 миллионов рублей, запуск и расширение предприятий позволит производить импортозамещающую продукцию, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "На заседании (региональная – ред.) комиссия одобрила пять проектов промышленников. В общей сложности на запуск и расширение производств импортозамещающей продукции им предоставят свыше 205 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что с краевой поддержкой в Крымском районе построят первый в России завод по производству щелочных батареек. В Краснодаре увеличат производство отечественных камер видеонаблюдения. В Северском районе заканчивают строительство завода, где будут изготавливать полимерные компоненты картриджных систем. В этом же районе нарастят выпуск минерального порошка и продукции на основе бентонита, применяемого в том числе в производстве строительных материалов. В Староминском районе увеличат выпуск комплектующих для сельхозтехники. Вице-губернатор Александр Руппель добавил, что введенная год назад уникальная для страны мера поддержки подразумевает финансирование из краевого бюджета до 30% затрат на создание и развитие импортозамещающих производств. В этом году уже девяти предприятиям одобрили финансирование на общую сумму порядка 700 миллионов рублей.

https://ria.ru/20231115/vystavki-1909704872.html

краснодарский край

крымский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, краснодарский край, крымский район, россия