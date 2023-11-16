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На Кубани запустят пять импортозамещающих промышленных производств - РИА Новости, 16.11.2023
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Краснодарский край
 
01:14 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/proizvodstvo-1909717771.html
На Кубани запустят пять импортозамещающих промышленных производств
На Кубани запустят пять импортозамещающих промышленных производств - РИА Новости, 16.11.2023
На Кубани запустят пять импортозамещающих промышленных производств
Власти Краснодарского края одобрили поддержку пяти промышленных проектов на сумму более 205 миллионов рублей, запуск и расширение предприятий позволит... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T01:14
2023-11-16T01:14
краснодарский край
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технологии
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КРАСНОДАР, 16 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края одобрили поддержку пяти промышленных проектов на сумму более 205 миллионов рублей, запуск и расширение предприятий позволит производить импортозамещающую продукцию, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "На заседании (региональная – ред.) комиссия одобрила пять проектов промышленников. В общей сложности на запуск и расширение производств импортозамещающей продукции им предоставят свыше 205 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что с краевой поддержкой в Крымском районе построят первый в России завод по производству щелочных батареек. В Краснодаре увеличат производство отечественных камер видеонаблюдения. В Северском районе заканчивают строительство завода, где будут изготавливать полимерные компоненты картриджных систем. В этом же районе нарастят выпуск минерального порошка и продукции на основе бентонита, применяемого в том числе в производстве строительных материалов. В Староминском районе увеличат выпуск комплектующих для сельхозтехники. Вице-губернатор Александр Руппель добавил, что введенная год назад уникальная для страны мера поддержки подразумевает финансирование из краевого бюджета до 30% затрат на создание и развитие импортозамещающих производств. В этом году уже девяти предприятиям одобрили финансирование на общую сумму порядка 700 миллионов рублей.
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экономика, технологии, краснодарский край, крымский район, россия
Краснодарский край, Экономика, Технологии, Краснодарский край, Крымский район, Россия
На Кубани запустят пять импортозамещающих промышленных производств

Власти: на Кубани запустят пять импортозамещающих промышленных производств

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 16 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края одобрили поддержку пяти промышленных проектов на сумму более 205 миллионов рублей, запуск и расширение предприятий позволит производить импортозамещающую продукцию, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
«
"На заседании (региональная – ред.) комиссия одобрила пять проектов промышленников. В общей сложности на запуск и расширение производств импортозамещающей продукции им предоставят свыше 205 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с краевой поддержкой в Крымском районе построят первый в России завод по производству щелочных батареек. В Краснодаре увеличат производство отечественных камер видеонаблюдения. В Северском районе заканчивают строительство завода, где будут изготавливать полимерные компоненты картриджных систем. В этом же районе нарастят выпуск минерального порошка и продукции на основе бентонита, применяемого в том числе в производстве строительных материалов. В Староминском районе увеличат выпуск комплектующих для сельхозтехники.
Вице-губернатор Александр Руппель добавил, что введенная год назад уникальная для страны мера поддержки подразумевает финансирование из краевого бюджета до 30% затрат на создание и развитие импортозамещающих производств. В этом году уже девяти предприятиям одобрили финансирование на общую сумму порядка 700 миллионов рублей.
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
На Кубани инноваторы смогут бесплатно участвовать в выставках
15 ноября, 22:32
 
Краснодарский крайЭкономикаТехнологииКраснодарский крайКрымский районРоссия
 
 
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