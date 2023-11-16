https://ria.ru/20231116/proisshestvie-1909799243.html

В Челябинске вынесли приговор родителям, выбросившим в мусорку младенца

В Челябинске вынесли приговор родителям, выбросившим в мусорку младенца - РИА Новости, 16.11.2023

В Челябинске вынесли приговор родителям, выбросившим в мусорку младенца

Суд в Челябинске приговорил к 12 и 11 годам колонии родителей новорожденного ребенка, которого они выбросили в мусорный контейнер, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T12:31

2023-11-16T12:31

2023-11-16T16:33

происшествия

челябинск

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Суд в Челябинске приговорил к 12 и 11 годам колонии родителей новорожденного ребенка, которого они выбросили в мусорный контейнер, сообщила прокуратура региона. Как сообщало региональное управление СК РФ, днем 26 мая в мусорном контейнере возле дома в Центральном районе Челябинска был обнаружен новорожденный мальчик, завернутый в полиэтиленовый пакет. Ребенка доставили в больницу. Как уточняет прокуратура, обвиняемая в нежилом помещении в состоянии алкогольного опьянения родила ребенка с экстремально низкой массой тела, во время родов он упал на бетонный пол. Женщина позвала сожителя, который перерезал пуповину, и велела отнести ребенка на контейнерную площадку. Мужчина положил его в пакет и оставил в мусорном баке. В прокуратуре РИА Новости пояснили, что мужчина является отцом этого ребенка. "Сегодня Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении сожителей за попытку убийства новорожденного ребенка. Суд приговорил женщину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, ее сожителя - к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-центра прокуратуры. Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30 пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), его сожительница - по части 4 статьи 33, пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства), уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20231116/proisshestvie-1909779054.html

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происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)