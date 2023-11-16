https://ria.ru/20231116/proisshestvie-1909799243.html
В Челябинске вынесли приговор родителям, выбросившим в мусорку младенца
В Челябинске вынесли приговор родителям, выбросившим в мусорку младенца - РИА Новости, 16.11.2023
В Челябинске вынесли приговор родителям, выбросившим в мусорку младенца
Суд в Челябинске приговорил к 12 и 11 годам колонии родителей новорожденного ребенка, которого они выбросили в мусорный контейнер, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:31
2023-11-16T12:31
2023-11-16T16:33
происшествия
челябинск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Суд в Челябинске приговорил к 12 и 11 годам колонии родителей новорожденного ребенка, которого они выбросили в мусорный контейнер, сообщила прокуратура региона. Как сообщало региональное управление СК РФ, днем 26 мая в мусорном контейнере возле дома в Центральном районе Челябинска был обнаружен новорожденный мальчик, завернутый в полиэтиленовый пакет. Ребенка доставили в больницу. Как уточняет прокуратура, обвиняемая в нежилом помещении в состоянии алкогольного опьянения родила ребенка с экстремально низкой массой тела, во время родов он упал на бетонный пол. Женщина позвала сожителя, который перерезал пуповину, и велела отнести ребенка на контейнерную площадку. Мужчина положил его в пакет и оставил в мусорном баке. В прокуратуре РИА Новости пояснили, что мужчина является отцом этого ребенка. "Сегодня Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении сожителей за попытку убийства новорожденного ребенка. Суд приговорил женщину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, ее сожителя - к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-центра прокуратуры. Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30 пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), его сожительница - по части 4 статьи 33, пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства), уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20231116/proisshestvie-1909779054.html
https://ria.ru/20231116/dtp-1909757134.html
челябинск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинске вынесли приговор родителям, выбросившим в мусорку младенца
В Челябинске родители, выбросившие в мусорку младенца, получили 23 года на двоих
ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Суд в Челябинске приговорил к 12 и 11 годам колонии родителей новорожденного ребенка, которого они выбросили в мусорный контейнер, сообщила прокуратура региона.
Как сообщало региональное управление СК РФ
, днем 26 мая в мусорном контейнере возле дома в Центральном районе Челябинска был обнаружен новорожденный мальчик, завернутый в полиэтиленовый пакет. Ребенка доставили в больницу. Как уточняет прокуратура, обвиняемая в нежилом помещении в состоянии алкогольного опьянения родила ребенка с экстремально низкой массой тела, во время родов он упал на бетонный пол. Женщина позвала сожителя, который перерезал пуповину, и велела отнести ребенка на контейнерную площадку. Мужчина положил его в пакет и оставил в мусорном баке.
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения пенсионера в Рязани
В прокуратуре РИА Новости пояснили, что мужчина является отцом этого ребенка.
"Сегодня Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении сожителей за попытку убийства новорожденного ребенка. Суд приговорил женщину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, ее сожителя - к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-центра прокуратуры.
Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30 пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), его сожительница - по части 4 статьи 33, пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства), уточняется в сообщении.
В Чебоксарах пьяный водитель сбил ребенка на переходе