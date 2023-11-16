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В Челябинске вынесли приговор родителям, выбросившим в мусорку младенца - РИА Новости, 16.11.2023
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12:31 16.11.2023 (обновлено: 16:33 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/proisshestvie-1909799243.html
В Челябинске вынесли приговор родителям, выбросившим в мусорку младенца
В Челябинске вынесли приговор родителям, выбросившим в мусорку младенца - РИА Новости, 16.11.2023
В Челябинске вынесли приговор родителям, выбросившим в мусорку младенца
Суд в Челябинске приговорил к 12 и 11 годам колонии родителей новорожденного ребенка, которого они выбросили в мусорный контейнер, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:31
2023-11-16T16:33
происшествия
челябинск
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Суд в Челябинске приговорил к 12 и 11 годам колонии родителей новорожденного ребенка, которого они выбросили в мусорный контейнер, сообщила прокуратура региона. Как сообщало региональное управление СК РФ, днем 26 мая в мусорном контейнере возле дома в Центральном районе Челябинска был обнаружен новорожденный мальчик, завернутый в полиэтиленовый пакет. Ребенка доставили в больницу. Как уточняет прокуратура, обвиняемая в нежилом помещении в состоянии алкогольного опьянения родила ребенка с экстремально низкой массой тела, во время родов он упал на бетонный пол. Женщина позвала сожителя, который перерезал пуповину, и велела отнести ребенка на контейнерную площадку. Мужчина положил его в пакет и оставил в мусорном баке. В прокуратуре РИА Новости пояснили, что мужчина является отцом этого ребенка. "Сегодня Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении сожителей за попытку убийства новорожденного ребенка. Суд приговорил женщину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, ее сожителя - к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-центра прокуратуры. Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30 пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), его сожительница - по части 4 статьи 33, пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства), уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20231116/proisshestvie-1909779054.html
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происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинске вынесли приговор родителям, выбросившим в мусорку младенца

В Челябинске родители, выбросившие в мусорку младенца, получили 23 года на двоих

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Суд в Челябинске приговорил к 12 и 11 годам колонии родителей новорожденного ребенка, которого они выбросили в мусорный контейнер, сообщила прокуратура региона.
Как сообщало региональное управление СК РФ, днем 26 мая в мусорном контейнере возле дома в Центральном районе Челябинска был обнаружен новорожденный мальчик, завернутый в полиэтиленовый пакет. Ребенка доставили в больницу. Как уточняет прокуратура, обвиняемая в нежилом помещении в состоянии алкогольного опьянения родила ребенка с экстремально низкой массой тела, во время родов он упал на бетонный пол. Женщина позвала сожителя, который перерезал пуповину, и велела отнести ребенка на контейнерную площадку. Мужчина положил его в пакет и оставил в мусорном баке.
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В прокуратуре РИА Новости пояснили, что мужчина является отцом этого ребенка.
"Сегодня Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении сожителей за попытку убийства новорожденного ребенка. Суд приговорил женщину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, ее сожителя - к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-центра прокуратуры.
Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30 пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), его сожительница - по части 4 статьи 33, пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства), уточняется в сообщении.
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