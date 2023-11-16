https://ria.ru/20231116/pozhar-1909968511.html

В Волгограде произошел пожар на промышленном предприятии, есть пострадавшие

В Волгограде произошел пожар на промышленном предприятии, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.11.2023

В Волгограде произошел пожар на промышленном предприятии, есть пострадавшие

Два человека пострадали при пожаре на производственном предприятии в Красноармейском районе Волгограда, возгорание ликвидировано. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T22:30

2023-11-16T22:30

2023-11-16T22:30

происшествия

волгоград

красноармейский район

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре на производственном предприятии в Красноармейском районе Волгограда, возгорание ликвидировано. По информации ГУМЧС России по Волгоградской области, в 16.56 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе Волгограда. В 20.10 пожар был ликвидирован. Как уточняет областная прокуратура, пожар произошел на производственном предприятии. "По предварительным данным, в результате воспламенения мужчины в возрасте 28-ми и 32-х лет получили ожоги, в связи с чем госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Организована проверка. В администрации города добавили, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. "Инцидент произошел на предприятии, специализирующемся на изготовлении алюминиевых радиаторов отопления. По предварительной версии, воспламенилось скопление алюминиевой пыли в одном из помещений предприятия", - отмечается в сообщении горадминистрации.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

волгоград

красноармейский район

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происшествия, волгоград, красноармейский район, россия