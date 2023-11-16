https://ria.ru/20231116/pozhar-1909744322.html

На территории воинской части под Волгоградом произошел пожар

На территории воинской части под Волгоградом произошел пожар - РИА Новости, 16.11.2023

На территории воинской части под Волгоградом произошел пожар

Пожар произошел на территории воинской части в районе поселка Котлубань в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T08:27

2023-11-16T08:27

2023-11-16T08:27

происшествия

волгоград

волгоградская область

андрей бочаров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Пожар произошел на территории воинской части в районе поселка Котлубань в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram. "На территории одной из воинских частей около поселка Котлубань произошло возгорание. Пожар был оперативно локализован и потушен силами противопожарной службы региона, МЧС и Минобороны", - приводятся его слова в Telegram-канале администрации области. Губернатор уточнил, что пострадавших и повреждений гражданских объектов нет. Обстоятельства возгорания выясняются.

https://ria.ru/20231112/pozhar-1908918927.html

волгоград

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар