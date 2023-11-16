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На территории воинской части под Волгоградом произошел пожар
На территории воинской части под Волгоградом произошел пожар - РИА Новости, 16.11.2023
На территории воинской части под Волгоградом произошел пожар
Пожар произошел на территории воинской части в районе поселка Котлубань в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T08:27
2023-11-16T08:27
2023-11-16T08:27
происшествия
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Пожар произошел на территории воинской части в районе поселка Котлубань в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram. "На территории одной из воинских частей около поселка Котлубань произошло возгорание. Пожар был оперативно локализован и потушен силами противопожарной службы региона, МЧС и Минобороны", - приводятся его слова в Telegram-канале администрации области. Губернатор уточнил, что пострадавших и повреждений гражданских объектов нет. Обстоятельства возгорания выясняются.
https://ria.ru/20231112/pozhar-1908918927.html
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происшествия, волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
На территории воинской части под Волгоградом произошел пожар
Бочаров: в воинской части под Волгоградом произошел пожар, пострадавших нет