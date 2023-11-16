https://ria.ru/20231116/pomosch-1909763896.html

Мама погибшего бойца из Башкирии вяжет мочалки и носки участникам СВО

Мама погибшего бойца из Башкирии вяжет мочалки и носки участникам СВО - РИА Новости, 16.11.2023

Мама погибшего бойца из Башкирии вяжет мочалки и носки участникам СВО

Мама погибшего в спецоперации бойца Вера Стручкова из башкирского села вяжет банные мочалки и теплые носки, чтобы отправить участникам СВО, сообщил глава... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T10:18

2023-11-16T10:18

2023-11-16T11:04

надежные люди

республика башкортостан

вооруженные силы рф

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УФА, 16 ноя – РИА Новости. Мама погибшего в спецоперации бойца Вера Стручкова из башкирского села вяжет банные мочалки и теплые носки, чтобы отправить участникам СВО, сообщил глава администрации Чишминского района Ришат Мансуров в своем Telegram-канале. "Несмотря на потерю сына, мама одного из наших погибших Героев вяжет носки и мочалки для участников (специальной - ред.) военной операции. Мы уже сбились со счёта, сколько своих изделий Вера Арсентьевна передала в волонтёрский штаб. Для неё это стало смыслом жизни – помогать бойцам, которые сейчас находятся в таких же условиях, как когда-то её сын. Только родные в полной мере понимают, как им там тяжело, какой моральный дух и мужество должны быть у военных, чтобы справиться с поставленными задачами", - рассказал Мансуров. Районный глава отметил, что это пример того, что жизнь продолжается даже в самой трудной ситуации, и люди находят в себе силы и помогают ближним. "Низкий поклон всем родителям, супругам и близким военных, которые сейчас стоят на страже нашего покоя", - добавил Мансуров. В пресс-службе администрации Чишминского района РИА Новости рассказали, что Вера Стручкова часто приходит в волонтерский штаб района, где собирают гуманитарную помощь землякам-участникам спецоперации.

https://ria.ru/20231102/pomosch-1906910751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика башкортостан, вооруженные силы рф