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Мама погибшего бойца из Башкирии вяжет мочалки и носки участникам СВО - РИА Новости, 16.11.2023
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10:18 16.11.2023 (обновлено: 11:04 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/pomosch-1909763896.html
Мама погибшего бойца из Башкирии вяжет мочалки и носки участникам СВО
Мама погибшего бойца из Башкирии вяжет мочалки и носки участникам СВО - РИА Новости, 16.11.2023
Мама погибшего бойца из Башкирии вяжет мочалки и носки участникам СВО
Мама погибшего в спецоперации бойца Вера Стручкова из башкирского села вяжет банные мочалки и теплые носки, чтобы отправить участникам СВО, сообщил глава... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T10:18
2023-11-16T11:04
надежные люди
республика башкортостан
вооруженные силы рф
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УФА, 16 ноя – РИА Новости. Мама погибшего в спецоперации бойца Вера Стручкова из башкирского села вяжет банные мочалки и теплые носки, чтобы отправить участникам СВО, сообщил глава администрации Чишминского района Ришат Мансуров в своем Telegram-канале. "Несмотря на потерю сына, мама одного из наших погибших Героев вяжет носки и мочалки для участников (специальной - ред.) военной операции. Мы уже сбились со счёта, сколько своих изделий Вера Арсентьевна передала в волонтёрский штаб. Для неё это стало смыслом жизни – помогать бойцам, которые сейчас находятся в таких же условиях, как когда-то её сын. Только родные в полной мере понимают, как им там тяжело, какой моральный дух и мужество должны быть у военных, чтобы справиться с поставленными задачами", - рассказал Мансуров. Районный глава отметил, что это пример того, что жизнь продолжается даже в самой трудной ситуации, и люди находят в себе силы и помогают ближним. "Низкий поклон всем родителям, супругам и близким военных, которые сейчас стоят на страже нашего покоя", - добавил Мансуров. В пресс-службе администрации Чишминского района РИА Новости рассказали, что Вера Стручкова часто приходит в волонтерский штаб района, где собирают гуманитарную помощь землякам-участникам спецоперации.
https://ria.ru/20231102/pomosch-1906910751.html
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республика башкортостан, вооруженные силы рф
Надежные люди, Республика Башкортостан, Вооруженные силы РФ

Мама погибшего бойца из Башкирии вяжет мочалки и носки участникам СВО

© Фото : пресс-служба администрации Чишминского района БашкирииМама погибшего бойца из Башкирии Вера Стручкова
Мама погибшего бойца из Башкирии Вера Стручкова - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : пресс-служба администрации Чишминского района Башкирии
Мама погибшего бойца из Башкирии Вера Стручкова
Читать ria.ru в
УФА, 16 ноя – РИА Новости. Мама погибшего в спецоперации бойца Вера Стручкова из башкирского села вяжет банные мочалки и теплые носки, чтобы отправить участникам СВО, сообщил глава администрации Чишминского района Ришат Мансуров в своем Telegram-канале.
"Несмотря на потерю сына, мама одного из наших погибших Героев вяжет носки и мочалки для участников (специальной - ред.) военной операции. Мы уже сбились со счёта, сколько своих изделий Вера Арсентьевна передала в волонтёрский штаб. Для неё это стало смыслом жизни – помогать бойцам, которые сейчас находятся в таких же условиях, как когда-то её сын. Только родные в полной мере понимают, как им там тяжело, какой моральный дух и мужество должны быть у военных, чтобы справиться с поставленными задачами", - рассказал Мансуров.
© Фото : пресс-служба администрации Чишминского района БашкирииНоски, связанные мамой погибшего бойца из Башкирии Верой Стручковой
Носки, связанные мамой погибшего бойца из Башкирии Верой Стручковой - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : пресс-служба администрации Чишминского района Башкирии
Носки, связанные мамой погибшего бойца из Башкирии Верой Стручковой
Районный глава отметил, что это пример того, что жизнь продолжается даже в самой трудной ситуации, и люди находят в себе силы и помогают ближним. "Низкий поклон всем родителям, супругам и близким военных, которые сейчас стоят на страже нашего покоя", - добавил Мансуров.
В пресс-службе администрации Чишминского района РИА Новости рассказали, что Вера Стручкова часто приходит в волонтерский штаб района, где собирают гуманитарную помощь землякам-участникам спецоперации.
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Надежные людиРеспублика БашкортостанВооруженные силы РФ
 
 
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