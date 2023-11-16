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Источник: уголовное дело возбудили после поджога военкомата в Жигулевске
Источник: уголовное дело возбудили после поджога военкомата в Жигулевске - РИА Новости, 16.11.2023
Источник: уголовное дело возбудили после поджога военкомата в Жигулевске
Пенсионерка бросила бутылку с зажигательной смесью в военкомат на улице Приволжской в Жигулевске, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T11:10
2023-11-16T11:10
2023-11-16T11:10
происшествия
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самарская область
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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Пенсионерка бросила бутылку с зажигательной смесью в военкомат на улице Приволжской в Жигулевске, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Информация о поджоге военкомата, который 15 ноября совершила 67-летняя женщина, достоверная. Она задержана, возбуждено уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога")", - рассказал собеседник агентства. Источник в силовых структурах уточнил, что женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в военный комиссариат на улице Приволжской, в результате были повреждены двери учреждения. После задержания пенсионерка сообщила, что на противоправные действия ее подтолкнули по телефону неизвестные. Они убедили женщину, что это необходимо сделать, чтобы сохранить квартиру, документы на которую якобы находились в военкомате. Санкции по части 2 статье 167 УК РФ предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на пять лет.
https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html
жигулевск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, жигулевск, самарская область
Происшествия, Жигулевск, Самарская область
Источник: уголовное дело возбудили после поджога военкомата в Жигулевске
В Самарской области возбудили дело после поджога военкомата в Жигулевске
САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Пенсионерка бросила бутылку с зажигательной смесью в военкомат на улице Приволжской в Жигулевске, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
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"Информация о поджоге военкомата, который 15 ноября совершила 67-летняя женщина, достоверная. Она задержана, возбуждено уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога")", - рассказал собеседник агентства.
Источник в силовых структурах уточнил, что женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в военный комиссариат на улице Приволжской, в результате были повреждены двери учреждения. После задержания пенсионерка сообщила, что на противоправные действия ее подтолкнули по телефону неизвестные. Они убедили женщину, что это необходимо сделать, чтобы сохранить квартиру, документы на которую якобы находились в военкомате.
Санкции по части 2 статье 167 УК РФ предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на пять лет.
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