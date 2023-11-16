https://ria.ru/20231116/podzhog-1909779319.html

Источник: уголовное дело возбудили после поджога военкомата в Жигулевске

Источник: уголовное дело возбудили после поджога военкомата в Жигулевске - РИА Новости, 16.11.2023

Источник: уголовное дело возбудили после поджога военкомата в Жигулевске

Пенсионерка бросила бутылку с зажигательной смесью в военкомат на улице Приволжской в Жигулевске, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T11:10

2023-11-16T11:10

2023-11-16T11:10

происшествия

жигулевск

самарская область

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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Пенсионерка бросила бутылку с зажигательной смесью в военкомат на улице Приволжской в Жигулевске, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Информация о поджоге военкомата, который 15 ноября совершила 67-летняя женщина, достоверная. Она задержана, возбуждено уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога")", - рассказал собеседник агентства. Источник в силовых структурах уточнил, что женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в военный комиссариат на улице Приволжской, в результате были повреждены двери учреждения. После задержания пенсионерка сообщила, что на противоправные действия ее подтолкнули по телефону неизвестные. Они убедили женщину, что это необходимо сделать, чтобы сохранить квартиру, документы на которую якобы находились в военкомате. Санкции по части 2 статье 167 УК РФ предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на пять лет.

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

жигулевск

самарская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жигулевск, самарская область