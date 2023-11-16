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Подлодки "Борей" "слышат" под водой дальше американских субмарин, пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2023
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04:05 16.11.2023 (обновлено: 04:50 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/podlodki-1909727197.html
Подлодки "Борей" "слышат" под водой дальше американских субмарин, пишут СМИ
Подлодки "Борей" "слышат" под водой дальше американских субмарин, пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2023
Подлодки "Борей" "слышат" под водой дальше американских субмарин, пишут СМИ
Российские стратегические атомные подлодки "Борей" своей гидроакустической станцией "слышат" под водой в 1,5 раза дальше американских субмарин, говорится в... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:05
2023-11-16T04:50
безопасность
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виктор мураховский
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севмаш
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Российские стратегические атомные подлодки "Борей" своей гидроакустической станцией "слышат" под водой в 1,5 раза дальше американских субмарин, говорится в статье нового номера журнала "Арсенал Отечества". "Одним из инновационных средств превосходства подводных крейсеров класса "Борей" является гидроакустический комплекс, который позволяет обнаруживать ("слышать") корабли противника на расстоянии в полтора раза больше, чем аналогичные системы самых совершенных американских многоцелевых АПЛ четвертого поколения класса Virginia, не говоря уже об ПЛАРБ типа Ohio", - отмечается в публикации за авторством сотрудников Военно-морского института ВУНЦ ВМФ "ВМА" капитанов 1-го ранга Виталия Бычкова и Владимира Семилетова. Как уточнил РИА Новости главный редактор "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский, "по дальности обнаружения гидроакустический комплекс "Борея" превосходит атомные стратегические подлодки США примерно на 100 километров". Он уточнил, что подлодки "Борей" оборудованы гидроакустическим комплексом "Иртыш-Амфора-Б‑055", который может сопровождать одновременно не менее 30 подводных целей. В состав комплекса входит основная гидроакустическая антенна "Амфора" с цифровой обработкой сигналов, а также боковые антенны большой площади и буксируемая антенна. "Иртыш-Амфора-Б‑055" может работать в режимах шумопеленгования, эхопеленгование и классификации целей. Кроме обнаружения подлодок, торпед, мин и иных подводных средств противника, комплекс позволяет измерять толщину льда в арктических регионах, обнаруживать полыньи для всплытия на поверхность или пуска баллистических ракет. Ракетные крейсеры стратегического назначения проектов 955 "Борей" и модернизированного 955А "Борей-А" относятся к четвертому поколению подводных ракетоносцев. Они вооружены 16 баллистическими ракетами "Булава" и предназначены для решения задач стратегического ядерного сдерживания. В боевой состав ВМФ на данный момент входит шесть подлодок проектов 955 и 955А: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах" проекта 955 и "Князь Владимир", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов" проекта 955А. На предприятии "Севмаше" строятся три лодки 955А: "Князь Пожарский", "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин". Еще один "Борей-А" - "Император Александр III" - был спущен на воду в декабре 2022 года и сейчас проходит государственные испытания. До конца 2024 года крейсер должен войти в состав Тихоокеанского флота.
https://ria.ru/20230427/varshavyanka-1868072339.html
https://ria.ru/20230922/podlodka-1897918632.html
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безопасность, россия, сша, виктор мураховский, военно-медицинская академия имени кирова, севмаш
Безопасность, Россия, США, Виктор Мураховский, Военно-медицинская академия имени Кирова, Севмаш
Подлодки "Борей" "слышат" под водой дальше американских субмарин, пишут СМИ

"Арсенал Отечества": подлодки "Борей" "слышат" под водой дальше субмарин США

© Минобороны РФПодводный ракетоносец типа "Борей"
Подводный ракетоносец типа Борей
© Минобороны РФ
Подводный ракетоносец типа "Борей". Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Российские стратегические атомные подлодки "Борей" своей гидроакустической станцией "слышат" под водой в 1,5 раза дальше американских субмарин, говорится в статье нового номера журнала "Арсенал Отечества".
«
"Одним из инновационных средств превосходства подводных крейсеров класса "Борей" является гидроакустический комплекс, который позволяет обнаруживать ("слышать") корабли противника на расстоянии в полтора раза больше, чем аналогичные системы самых совершенных американских многоцелевых АПЛ четвертого поколения класса Virginia, не говоря уже об ПЛАРБ типа Ohio", - отмечается в публикации за авторством сотрудников Военно-морского института ВУНЦ ВМФ "ВМА" капитанов 1-го ранга Виталия Бычкова и Владимира Семилетова.
Как уточнил РИА Новости главный редактор "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский, "по дальности обнаружения гидроакустический комплекс "Борея" превосходит атомные стратегические подлодки США примерно на 100 километров".
Он уточнил, что подлодки "Борей" оборудованы гидроакустическим комплексом "Иртыш-Амфора-Б‑055", который может сопровождать одновременно не менее 30 подводных целей.
В состав комплекса входит основная гидроакустическая антенна "Амфора" с цифровой обработкой сигналов, а также боковые антенны большой площади и буксируемая антенна. "Иртыш-Амфора-Б‑055" может работать в режимах шумопеленгования, эхопеленгование и классификации целей. Кроме обнаружения подлодок, торпед, мин и иных подводных средств противника, комплекс позволяет измерять толщину льда в арктических регионах, обнаруживать полыньи для всплытия на поверхность или пуска баллистических ракет.
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Ракетные крейсеры стратегического назначения проектов 955 "Борей" и модернизированного 955А "Борей-А" относятся к четвертому поколению подводных ракетоносцев. Они вооружены 16 баллистическими ракетами "Булава" и предназначены для решения задач стратегического ядерного сдерживания.
В боевой состав ВМФ на данный момент входит шесть подлодок проектов 955 и 955А: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах" проекта 955 и "Князь Владимир", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов" проекта 955А.
На предприятии "Севмаше" строятся три лодки 955А: "Князь Пожарский", "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин". Еще один "Борей-А" - "Император Александр III" - был спущен на воду в декабре 2022 года и сейчас проходит государственные испытания. До конца 2024 года крейсер должен войти в состав Тихоокеанского флота.
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