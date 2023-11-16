https://ria.ru/20231116/podarok-1909721741.html

Украинский беженец попросил у американцев чересчур дорогой "подарок"

Украинский беженец попросил у американцев чересчур дорогой "подарок" - РИА Новости, 16.11.2023

Украинский беженец попросил у американцев чересчур дорогой "подарок"

Украинский беженец переехал в США и попросил у американцев 330 тысяч долларов на открытие пекарни и кофейни, написал обозреватель Midland Daily News Дэн Чок. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T02:47

2023-11-16T02:47

2023-11-16T04:59

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мидленд

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Украинский беженец переехал в США и попросил у американцев 330 тысяч долларов на открытие пекарни и кофейни, написал обозреватель Midland Daily News Дэн Чок.В статье говорится, что Сергей управлял пятью ресторанами на Украине, прежде чем переехать со своей женой Кристиной в США. Теперь пара намерена собрать 165 тысяч долларов на покупку здания под заведение и еще такую же сумму на его ремонт."Мы решили открыть пекарню и кофейню", — рассказал беженец.Его жена заявила, что они планируют сделать заведение в "европейском стиле" и печь "натуральный хлеб, без консервантов и химикатов".Журналист отметил, что "как только пекарня принесет успех", украинцы хотят открыть новые точки.Представитель благотворительной организации Индира Оскварек сообщила обозревателю, что в Мидленде (город в Техасе. — Прим. ред.) нашли подходящее помещение и теперь необходимо собрать нужную сумму."Было бы замечательно подарить им (это здание. — Прим. ред.) в качестве рождественского подарка", — сказала она.Ранее академик Элла Либанова заявила, что Украину ждет демографическая катастрофа, в том числе из-за оттока населения.

https://ria.ru/20230907/ubiystvo-1894692759.html

https://ria.ru/20221118/bezhenets-1832371771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, мидленд