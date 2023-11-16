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Источник назвал возможную причину смерти экс-участника группы "Би-2"

Источник назвал возможную причину смерти экс-участника группы "Би-2" - РИА Новости, 16.11.2023

Источник назвал возможную причину смерти экс-участника группы "Би-2"

Бывший участник группы "Би-2" Николай Плявин, чье тело нашли в квартире на севере Москвы, имел хроническое заболевание, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T12:17

2023-11-16T12:17

2023-11-16T12:17

шоубиз

москва

би-2

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Бывший участник группы "Би-2" Николай Плявин, чье тело нашли в квартире на севере Москвы, имел хроническое заболевание, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "По предварительным данным, погибший страдал от почечной недостаточности. Ранее он перенес операцию", - уточнил собеседник агентства. По данным другого источника РИА Новости, Плявин скончался в квартире на севере Москвы, и его смерть, предварительно, не связана с криминалом. Точную причину должна будет выявить судебно-медицинская экспертиза.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, би-2