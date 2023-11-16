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Источник назвал возможную причину смерти экс-участника группы "Би-2" - РИА Новости, 16.11.2023
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Шоубиз
 
12:17 16.11.2023
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Источник назвал возможную причину смерти экс-участника группы "Би-2"
Источник назвал возможную причину смерти экс-участника группы "Би-2" - РИА Новости, 16.11.2023
Источник назвал возможную причину смерти экс-участника группы "Би-2"
Бывший участник группы "Би-2" Николай Плявин, чье тело нашли в квартире на севере Москвы, имел хроническое заболевание, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:17
2023-11-16T12:17
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москва
би-2
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Бывший участник группы "Би-2" Николай Плявин, чье тело нашли в квартире на севере Москвы, имел хроническое заболевание, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "По предварительным данным, погибший страдал от почечной недостаточности. Ранее он перенес операцию", - уточнил собеседник агентства. По данным другого источника РИА Новости, Плявин скончался в квартире на севере Москвы, и его смерть, предварительно, не связана с криминалом. Точную причину должна будет выявить судебно-медицинская экспертиза.
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москва, би-2
Шоубиз, Москва, Би-2
Источник назвал возможную причину смерти экс-участника группы "Би-2"

Умерший экс-участник "Би-2" Николай Плявин страдал от хронического заболевания

© соцсетиНиколай Плявин
Николай Плявин
© соцсети
Николай Плявин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Бывший участник группы "Би-2" Николай Плявин, чье тело нашли в квартире на севере Москвы, имел хроническое заболевание, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"По предварительным данным, погибший страдал от почечной недостаточности. Ранее он перенес операцию", - уточнил собеседник агентства.
По данным другого источника РИА Новости, Плявин скончался в квартире на севере Москвы, и его смерть, предварительно, не связана с криминалом. Точную причину должна будет выявить судебно-медицинская экспертиза.
 
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