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Источник назвал возможную причину смерти экс-участника группы "Би-2"
Источник назвал возможную причину смерти экс-участника группы "Би-2" - РИА Новости, 16.11.2023
Источник назвал возможную причину смерти экс-участника группы "Би-2"
Бывший участник группы "Би-2" Николай Плявин, чье тело нашли в квартире на севере Москвы, имел хроническое заболевание, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:17
2023-11-16T12:17
2023-11-16T12:17
шоубиз
москва
би-2
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Бывший участник группы "Би-2" Николай Плявин, чье тело нашли в квартире на севере Москвы, имел хроническое заболевание, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "По предварительным данным, погибший страдал от почечной недостаточности. Ранее он перенес операцию", - уточнил собеседник агентства. По данным другого источника РИА Новости, Плявин скончался в квартире на севере Москвы, и его смерть, предварительно, не связана с криминалом. Точную причину должна будет выявить судебно-медицинская экспертиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, би-2
Источник назвал возможную причину смерти экс-участника группы "Би-2"
Умерший экс-участник "Би-2" Николай Плявин страдал от хронического заболевания