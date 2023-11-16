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Экс-участник "Би-2" найден мертвым - РИА Новости, 16.11.2023
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12:14 16.11.2023
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Экс-участник "Би-2" найден мертвым
Экс-участник "Би-2" найден мертвым - РИА Новости, 16.11.2023
Экс-участник "Би-2" найден мертвым
Бывшего клавишника и ударника группы "Би-2" Николая Плявина нашли мертвым в съемной квартире в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:14
2023-11-16T12:14
москва
би-2
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Бывшего клавишника и ударника группы "Би-2" Николая Плявина нашли мертвым в съемной квартире в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."По предварительным данным, смерть не носит криминального характера", — сказал он.Причину установит судебно-медицинская экспертиза.По информации "Известий", погибшего обнаружил сын после того, как несколько раз безуспешно пытался с ним связаться. Как рассказал собеседник газеты, за последний месяц состояние музыканта сильно ухудшилось: один раз он даже не смог открыть дверь скорой, так как не сумел подняться с кровати.Николай Плявин родился 6 июня 1959 года. Был участником группы "Би-2" с 1999 по 2006 год. У него был брат Александр, скончавшийся от рака в 2014 году. Братья Плявины участвовали в записи таких песен как "Моя любовь", "Последний герой" и "Скользкие улицы"."Би-2" — белорусская и российская рок-группа, образованная в 1988 году. Она удостаивалась российских и международных наград, среди которых премии "Золотой граммофон" и "World Music Awards".В конце мая Министерство юстиции включило солиста группы "Би-2" Леву (Егора Бортника)* в реестр иноагентов.После начала спецоперации группа "Би-2" отказалась выступать в Омске из-за российского флага с надписью "За президента" на сцене. По словам первого замминистра спорта и молодежной политики Омской области Ивана Колесника, артисты завесили патриотический баннер черным полотном.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
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москва, би-2
Москва, Би-2
Экс-участник "Би-2" найден мертвым

Экс-участника группы "Би-2" Николая Плявина нашли мертвым в квартире в Москве

© соцсетиНиколай Плявин
Николай Плявин
© соцсети
Николай Плявин . Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Бывшего клавишника и ударника группы "Би-2" Николая Плявина нашли мертвым в съемной квартире в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, смерть не носит криминального характера", — сказал он.
Причину установит судебно-медицинская экспертиза.
По информации "Известий", погибшего обнаружил сын после того, как несколько раз безуспешно пытался с ним связаться. Как рассказал собеседник газеты, за последний месяц состояние музыканта сильно ухудшилось: один раз он даже не смог открыть дверь скорой, так как не сумел подняться с кровати.
Николай Плявин родился 6 июня 1959 года. Был участником группы "Би-2" с 1999 по 2006 год. У него был брат Александр, скончавшийся от рака в 2014 году. Братья Плявины участвовали в записи таких песен как "Моя любовь", "Последний герой" и "Скользкие улицы".
"Би-2" — белорусская и российская рок-группа, образованная в 1988 году. Она удостаивалась российских и международных наград, среди которых премии "Золотой граммофон" и "World Music Awards".
В конце мая Министерство юстиции включило солиста группы "Би-2" Леву (Егора Бортника)* в реестр иноагентов.
После начала спецоперации группа "Би-2" отказалась выступать в Омске из-за российского флага с надписью "За президента" на сцене. По словам первого замминистра спорта и молодежной политики Омской области Ивана Колесника, артисты завесили патриотический баннер черным полотном.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
 
МоскваБи-2
 
 
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