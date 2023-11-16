https://ria.ru/20231116/plennyy-1909842638.html

Украинский пленный рассказал о провале ВСУ на левом берегу Днепра

Украинский пленный рассказал о провале ВСУ на левом берегу Днепра - РИА Новости, 16.11.2023

Украинский пленный рассказал о провале ВСУ на левом берегу Днепра

Командир отделения украинского десанта заявил РИА Новости, что перед заброской на левый берег Днепра в Херсонской области его группе поставили одну задачу,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T14:49

2023-11-16T14:49

2023-11-16T14:49

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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херсонская область

днепр (город)

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ГЕНИЧЕСК, 16 ноя - РИА Новости. Командир отделения украинского десанта заявил РИА Новости, что перед заброской на левый берег Днепра в Херсонской области его группе поставили одну задачу, потом - другую, но все быстро закончилось тем, что он попал в плен к российским военным. "Задача была поставлена выгрузиться и держать левый фланг… После выгрузки начали сразу накрывать артой и минометкой. Трое человек ушло под воду. И я тоже - по пояс. И два человека, нас семь человек в лодке было, два человека потеряли автоматы при выгрузке", - рассказал пленный командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко. После выгрузки остатки его группы спрятались в укрытии. "Утром пришел человек, который должен был нас встретить на точке выгрузки. И отвел нас в гараж. В гараже нам переменили боевую задачу. Что мы должны соединиться с группой и штурмануть лес, закрепиться там и просидеть там двое суток где-то. И потом нас поменяют", - сообщил пленный. После чего, по его словам, их группу отвели к медикам. В это время по гаражу было нанесено огневое поражение российской артиллерией. "Они все были ранены. И группа, с которой наша группа должна была соединиться, их тоже… Только у них там были двести (убитые - ред.) и триста (раненые - ред.). После этого мы отказались, пять наших человек. А те что без автоматов, им сразу сказали, еще утром: "Идите отсюда вообще". Потому что без оружия. Они ушли, и их я больше не видел", - подытожил украинский морпех. В среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ за последнее время "забросали мясом" российские позиции на левом берегу Днепра и переправили до полутора рот мелкими группами, потеряв на переправе "не менее полутора-двух полновесных батальонов". По его словам, ВС РФ подтянули дополнительные силы и устроили противнику "огненный ад": украинские военные "сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам", только за последние два дня потеряв около ста человек. Моральное состояние ВСУ, отметил губернатор, "крайне низкое", почти каждый день сдаются новые пленные. Планы ВСУ по высадке на левом берегу Днепра и выходу на оперативный простор "полетел в тартарары", шансов "нет никаких" - это был "последний шанс для Зеленского выслужиться перед своими хозяевами", подчеркнул Сальдо.

https://ria.ru/20231116/dnepr-1909798502.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир сальдо, херсонская область , днепр (город)