https://ria.ru/20231116/plen-1909900665.html

Украинский пулеметчик рассказал, как сдался в плен через Telegram

Украинский пулеметчик рассказал, как сдался в плен через Telegram - РИА Новости, 16.11.2023

Украинский пулеметчик рассказал, как сдался в плен через Telegram

Украинский морпех, оказавшись на левом берегу Днепра в Херсонщине, сдался в плен ВС РФ с помощью специального Telegram-аккаунта, адрес которого нашел в... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T17:55

2023-11-16T17:55

2023-11-16T17:55

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ГЕНИЧЕСК, 16 ноя - РИА Новости. Украинский морпех, оказавшись на левом берегу Днепра в Херсонщине, сдался в плен ВС РФ с помощью специального Telegram-аккаунта, адрес которого нашел в разбросанных там же листовках. "Когда я переправился на левый берег, начался реальный ад. Начали нас бомбить со всего. Из артиллерии, с самолетов. Со всего, что было у них… Были раскиданы листовки, на которых было написано, как правильно сдаваться. Я поднял (одну), зашел в аккаунт, написал FreeSoldier, и парни подошли, помогли мне сдаться правильно, чтоб не поранили мне ничего… Чтоб я был живой и здоровый", - рассказал РИА Новости пленный пулеметчик Николай Ягорницкий. Это произошло в ноябре этого года в Херсонской области. В среду губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ за последнее время "забросали мясом" российские позиции на левом берегу Днепра и переправили до полутора рот мелкими группами, потеряв на переправе "не менее полутора-двух полновесных батальонов". По его словам, ВС РФ подтянули дополнительные силы и устроили противнику "огненный ад": украинские военные "сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам", только за последние два дня потеряв около ста человек. Моральное состояние ВСУ, отметил губернатор, "крайне низкое", почти каждый день сдаются новые пленные. Планы ВСУ по высадке на левом берегу Днепра и выходу на оперативный простор "полетел в тартарары", шансов "нет никаких" - это был "последний шанс для Зеленского выслужиться перед своими хозяевами", подчеркнул Сальдо.

https://ria.ru/20231115/plennyy-1909710390.html

https://ria.ru/20231111/spetsoperatsiya-1908821562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр