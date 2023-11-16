https://ria.ru/20231116/plen-1909826851.html

Взятый в плен на Днепре украинский военный оказался отцом-одиночкой

Взятый в плен на Днепре украинский военный оказался отцом-одиночкой - РИА Новости, 16.11.2023

Взятый в плен на Днепре украинский военный оказался отцом-одиночкой

Взятый в плен украинский военный рассказал РИА Новости, что ВСУ мобилизовали его несмотря на то, что он отец-одиночка, и бросили в самое пекло - на штурм левого РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T14:10

2023-11-16T14:10

2023-11-16T14:10

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ГЕНИЧЕСК, 16 ноя - РИА Новости. Взятый в плен украинский военный рассказал РИА Новости, что ВСУ мобилизовали его несмотря на то, что он отец-одиночка, и бросили в самое пекло - на штурм левого берега Днепра в Херсонской области. "Я до мобилизации работал грузчиком. До этого воспитывал ребенка один, потому что жена бросила его. Приносили повестки два раза. Давали отсрочку. Потому что воспитывал ребенка сам… 14 июля 23-го года я шел на работу утром, в полшестого утра меня остановила ТЦК (территориальный центр комплектации) и вручила повестку… Я говорил, что у меня ребенок один на воспитании, я не могу его ни на кого оставить, но им это было все равно", - рассказал пленный украинский матрос, старший наводчик 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Сапожников. По его словам, несмотря на его статус отца-одиночки он получил предписание явиться с вещами 19 июля 2023 года на сборный пункт для отправки в армию. В плен он сдался в Херсонской области, на левом берегу Днепра, в середине ноября 2023 года. В среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ за последнее время "забросали мясом" российские позиции на левом берегу Днепра и переправили до полутора рот мелкими группами, потеряв на переправе "не менее полутора-двух полновесных батальонов". По его словам, ВС РФ подтянули дополнительные силы и устроили противнику "огненный ад": украинские военные "сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам", только за последние два дня потеряв около ста человек. Моральное состояние ВСУ, отметил губернатор, "крайне низкое", почти каждый день сдаются новые пленные. Планы ВСУ по высадке на левом берегу Днепра и выходу на оперативный простор "полетел в тартарары", шансов "нет никаких" - это был "последний шанс для Зеленского выслужиться перед своими хозяевами", подчеркнул Сальдо.

https://ria.ru/20231115/plennyy-1909710390.html

https://ria.ru/20231110/myatezh-1908701523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, херсонская область , вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр