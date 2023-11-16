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Взятый в плен на Днепре украинский военный оказался отцом-одиночкой - РИА Новости, 16.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/plen-1909826851.html
Взятый в плен на Днепре украинский военный оказался отцом-одиночкой
Взятый в плен на Днепре украинский военный оказался отцом-одиночкой - РИА Новости, 16.11.2023
Взятый в плен на Днепре украинский военный оказался отцом-одиночкой
Взятый в плен украинский военный рассказал РИА Новости, что ВСУ мобилизовали его несмотря на то, что он отец-одиночка, и бросили в самое пекло - на штурм левого РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:10
2023-11-16T14:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
херсонская область
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ГЕНИЧЕСК, 16 ноя - РИА Новости. Взятый в плен украинский военный рассказал РИА Новости, что ВСУ мобилизовали его несмотря на то, что он отец-одиночка, и бросили в самое пекло - на штурм левого берега Днепра в Херсонской области. "Я до мобилизации работал грузчиком. До этого воспитывал ребенка один, потому что жена бросила его. Приносили повестки два раза. Давали отсрочку. Потому что воспитывал ребенка сам… 14 июля 23-го года я шел на работу утром, в полшестого утра меня остановила ТЦК (территориальный центр комплектации) и вручила повестку… Я говорил, что у меня ребенок один на воспитании, я не могу его ни на кого оставить, но им это было все равно", - рассказал пленный украинский матрос, старший наводчик 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Сапожников. По его словам, несмотря на его статус отца-одиночки он получил предписание явиться с вещами 19 июля 2023 года на сборный пункт для отправки в армию. В плен он сдался в Херсонской области, на левом берегу Днепра, в середине ноября 2023 года. В среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ за последнее время "забросали мясом" российские позиции на левом берегу Днепра и переправили до полутора рот мелкими группами, потеряв на переправе "не менее полутора-двух полновесных батальонов". По его словам, ВС РФ подтянули дополнительные силы и устроили противнику "огненный ад": украинские военные "сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам", только за последние два дня потеряв около ста человек. Моральное состояние ВСУ, отметил губернатор, "крайне низкое", почти каждый день сдаются новые пленные. Планы ВСУ по высадке на левом берегу Днепра и выходу на оперативный простор "полетел в тартарары", шансов "нет никаких" - это был "последний шанс для Зеленского выслужиться перед своими хозяевами", подчеркнул Сальдо.
https://ria.ru/20231115/plennyy-1909710390.html
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безопасность, россия, украина, херсонская область , вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Взятый в плен на Днепре украинский военный оказался отцом-одиночкой

ВС России взяли в плен украинского военного, оказавшегося отцом-одиночкой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 16 ноя - РИА Новости. Взятый в плен украинский военный рассказал РИА Новости, что ВСУ мобилизовали его несмотря на то, что он отец-одиночка, и бросили в самое пекло - на штурм левого берега Днепра в Херсонской области.
"Я до мобилизации работал грузчиком. До этого воспитывал ребенка один, потому что жена бросила его. Приносили повестки два раза. Давали отсрочку. Потому что воспитывал ребенка сам… 14 июля 23-го года я шел на работу утром, в полшестого утра меня остановила ТЦК (территориальный центр комплектации) и вручила повестку… Я говорил, что у меня ребенок один на воспитании, я не могу его ни на кого оставить, но им это было все равно", - рассказал пленный украинский матрос, старший наводчик 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Сапожников. По его словам, несмотря на его статус отца-одиночки он получил предписание явиться с вещами 19 июля 2023 года на сборный пункт для отправки в армию. В плен он сдался в Херсонской области, на левом берегу Днепра, в середине ноября 2023 года.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
"Кинули как мяса кусок". Украинский пленный отказался от обмена
15 ноября, 23:31
В среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ за последнее время "забросали мясом" российские позиции на левом берегу Днепра и переправили до полутора рот мелкими группами, потеряв на переправе "не менее полутора-двух полновесных батальонов".
По его словам, ВС РФ подтянули дополнительные силы и устроили противнику "огненный ад": украинские военные "сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам", только за последние два дня потеряв около ста человек. Моральное состояние ВСУ, отметил губернатор, "крайне низкое", почти каждый день сдаются новые пленные.
Планы ВСУ по высадке на левом берегу Днепра и выходу на оперативный простор "полетел в тартарары", шансов "нет никаких" - это был "последний шанс для Зеленского выслужиться перед своими хозяевами", подчеркнул Сальдо.
Украинские военнопленные - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Пленный боец ВСУ: мобилизованным не дают оружие НАТО из опасений мятежа
10 ноября, 16:11
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаХерсонская областьВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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