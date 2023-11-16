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В Кремле предупредили Чехию об ответе на заморозку российских активов - РИА Новости, 16.11.2023
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12:34 16.11.2023 (обновлено: 14:43 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/peskov-1909800114.html
В Кремле предупредили Чехию об ответе на заморозку российских активов
В Кремле предупредили Чехию об ответе на заморозку российских активов - РИА Новости, 16.11.2023
В Кремле предупредили Чехию об ответе на заморозку российских активов
Россия предпримет ответные шаги, если власти Чехии начнут замораживать объекты госсобственности в этой стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:34
2023-11-16T14:43
общество
политика
экономика
россия
чехия
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россия предпримет ответные шаги, если власти Чехии начнут замораживать объекты госсобственности в этой стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.&quot;Надо проанализировать, что здесь есть у чехов, разумеется, в случае &lt;...&gt; формализации недружественных шагов &lt;...&gt; ответ будет дан&quot;, — сказал представитель Кремля.Песков подчеркнул, что Россия считает подобные решения иностранных властей абсолютно противозаконными и не соответствующими международному праву. Специалисты сейчас анализируют ситуацию, чтобы минимизировать риски.&quot;Госзагрансобственность&quot; является владельцем и оператором &lt;...&gt; нашего имущества за границей, в том числе в Чехии. &lt;...&gt; Все объекты наши, которые могут быть там в нашей собственности, за исключением тех, которые имеют дипломатический статус, конечно, сейчас под угрозой&quot;, — заключил пресс-секретарь президента.После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза и G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находятся в ЕС в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В октябре прошлого года Еврокомиссии поручили подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
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общество, политика, экономика, россия, чехия, дмитрий песков
Общество, Политика, Экономика, Россия, Чехия, Дмитрий Песков
В Кремле предупредили Чехию об ответе на заморозку российских активов

Песков: РФ ответит Чехии в случае заморозки объектов Госзагрансобственности

© РИА Новости / Эдуард ЭрбенПолицейский автомобиль у здания посольства России в Праге
Полицейский автомобиль у здания посольства России в Праге - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Полицейский автомобиль у здания посольства России в Праге. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россия предпримет ответные шаги, если власти Чехии начнут замораживать объекты госсобственности в этой стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Надо проанализировать, что здесь есть у чехов, разумеется, в случае <...> формализации недружественных шагов <...> ответ будет дан", — сказал представитель Кремля.

Накануне министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что правительство одобрило заморозку российской государственной собственности. Компанию по управлению российскими активами за рубежом — ФГУП "Госзагрансобственность" включили в национальный санкционный список.

Песков подчеркнул, что Россия считает подобные решения иностранных властей абсолютно противозаконными и не соответствующими международному праву. Специалисты сейчас анализируют ситуацию, чтобы минимизировать риски.
«

"Госзагрансобственность" является владельцем и оператором <...> нашего имущества за границей, в том числе в Чехии. <...> Все объекты наши, которые могут быть там в нашей собственности, за исключением тех, которые имеют дипломатический статус, конечно, сейчас под угрозой", — заключил пресс-секретарь президента.

После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза и G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находятся в ЕС в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В октябре прошлого года Еврокомиссии поручили подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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