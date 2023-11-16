В Кремле предупредили Чехию об ответе на заморозку российских активов
Песков: РФ ответит Чехии в случае заморозки объектов Госзагрансобственности
Полицейский автомобиль у здания посольства России в Праге. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россия предпримет ответные шаги, если власти Чехии начнут замораживать объекты госсобственности в этой стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Надо проанализировать, что здесь есть у чехов, разумеется, в случае <...> формализации недружественных шагов <...> ответ будет дан", — сказал представитель Кремля.
Накануне министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что правительство одобрило заморозку российской государственной собственности. Компанию по управлению российскими активами за рубежом — ФГУП "Госзагрансобственность" включили в национальный санкционный список.
Песков подчеркнул, что Россия считает подобные решения иностранных властей абсолютно противозаконными и не соответствующими международному праву. Специалисты сейчас анализируют ситуацию, чтобы минимизировать риски.
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"Госзагрансобственность" является владельцем и оператором <...> нашего имущества за границей, в том числе в Чехии. <...> Все объекты наши, которые могут быть там в нашей собственности, за исключением тех, которые имеют дипломатический статус, конечно, сейчас под угрозой", — заключил пресс-секретарь президента.
После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза и G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находятся в ЕС в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В октябре прошлого года Еврокомиссии поручили подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".